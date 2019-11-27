STF: 5 x 1 pró compartilhamento amplo de informações da Receita

A votação sobre o compartilhamento de informações da Receita com o Ministério Público vai ser retomado nesta quinta-feira (28) Crédito: Carlos Alves Moura/STF

Os ministros Luiz Fux e Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF) , votaram nesta quarta-feira (27) a favor do amplo compartilhamento de informações da Receita com o Ministério Público sem necessidade de autorização judicial. Rosa se posicionou contrária à ampliação do escopo do julgamento para o Coaf, rebatizado de Unidade de Inteligência Financeira (UIF), mas admitiu incluir o órgão na fixação da tese se houver maioria nesse sentido no final do julgamento. Até agora, cinco ministros já votaram nesse sentido.

O julgamento será retomado nesta quinta, 28. Ainda faltam votar cinco ministros  Cármen Lúcia, Gilmar Mendes Ricardo Lewandowski , Marco Aurélio Mello e o decano do STF, ministro Celso de Mello.

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Na minha compreensão, é próprio de um Estado de Direito, a exigência de que a descoberta de condutas potencialmente criminosa por parte de agentes públicos, fazendários ou não, reverbere no âmbito da administração com acionamento de seus órgãos de investigação para apuração de possíveis delitos. Trata-se, na minha visão, de dever que recai sobre o agente público responsável pela fiscalização tributária por observância aos princípios que regem a administração pública, disse Rosa Weber.

Não se justifica impor qualquer tipo de condicionante ao compartilhamento, acrescentou.

Em seu voto, Fux votou a favor do compartilhamento amplo de informações tanto da Receita quanto do Coaf. O ministro defendeu a atuação de órgão de fiscalização e controle no combate à corrupção.

Nós temos aqui outro tipo de terrorismo, que é o terrorismo que ataca os cofres públicos, a própria democracia, então, com relação a nós, nesse combate irreversível a corrupção que tem se lavrado aqui, na primeira instância, no Ministério Público, juízes, a regra deve ser follow the money (siga o dinheiro), vamos seguir o dinheiro, tem que seguir de onde vem o dinheiro, e só através dessa estratégia, que se pode efetivamente alcançar resultados úteis para o processo, frisou Fux. Corrupção e lavagem de dinheiro não combinam com qualquer tipo de sigilo.