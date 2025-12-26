Home
Silvinei Vasques, ex-diretor da PRF, é preso no Paraguai

A Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) condenou Vasques e outros pela trama golpista do governo Jair Bolsonaro (PL)

RAQUEL LOPES

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 12:34

Diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques
Ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, Crédito: Carolina Antunes/PR

BRASÍLIA, DF - O ex-diretor-geral da PRF (Polícia Rodoviária Federal) Silvinei Vasques foi preso nesta sexta-feira (26) no Paraguai, segundo a Polícia Federal.

A Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) condenou Vasques e outros pela trama golpista do governo Jair Bolsonaro (PL). Ele foi condenado a 24 anos e seis meses de prisão.

Silvinei foi preso no Paraguai, no aeroporto de Assunção, quando tentava embarcar em voo internacional. Ele teria rompido a tornozeleira eletrônica em Santa Catarina.

