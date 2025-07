Lei Magnitsky

'Sensação de missão cumprida', diz Eduardo Bolsonaro após sanção de Trump a Moraes

Deputado agradece presidente dos EUA e secretário Marco Rubio por sanção a ministro do STF e diz que há outras batalhas adiante

"Eu queria aqui agradecer ao presidente Trump, ao secretário de Estado Marco Rubio e a todas as autoridades do Executivo e do Legislativo que se envolveram diretamente nesta tomada de decisão", disse.>