Sem o Aliança, Bolsonaro admite conversas sobre filiação em outros partidos

Presidente Jair Bolsonaro admitiu estar mantendo conversas sobre sua entrada em outras siglas Crédito: Isac Nóbrega/PR

Cerca de nove meses depois de ter se desfiliado do PSL, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) admitiu, nesta quinta-feira (13), estar mantendo conversas sobre sua entrada em outras siglas, disse que não pode jogar todas as fichas na criação do Aliança pelo Brasil e revelou inclusive que pode se reconciliar com a legenda pela qual se elegeu para o Palácio do Planalto

"Eu não posso investir 100% no Aliança [pelo Brasil], em que pese o esforço de muita gente", declarou Bolsonaro, durante sua live semanal nas redes sociais. "Eu tenho que olhar outros partidos e tenho recebido convites. Três partidos me convidaram para conversar, um foi o Roberto Jefferson [do PTB]. E já conversei com o presidente de dois outros partidos", acrescentou, sem revelar o nome das legendas.

Em seguida, Bolsonaro revelou ainda uma outra possibilidade: a volta ao PSL, partido do qual se desfiliou em novembro do ano passado após romper com o deputado Luciano Bivar (PE), presidente da sigla.

"Tem uma quarta hipótese. O PSL alguns sinalizaram uma reconciliação. A gente bota as condições na mesa para reconciliar, e eles botam de lá pra cá também", declarou.

Bolsonaro destacou ainda que a expectativa era que o Aliança pelo Brasil -partido ainda não criado e que reuniria o bolsonarismo- ficasse pronto neste ano, o que não deve se concretizar. O próprio Bolsonaro tratou na live essa meta como "difícil" de ser realizada.

"Não posso jogar as fichas apenas no Aliança", disse o presidente.

Sobre seu possível retorno ao PSL, ele destacou que mantém contato com a maioria da bancada no Congresso, mas que tem "uns oito ali que não dá para conversar".