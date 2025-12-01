Após denúncia

Seis PMs são denunciados por peculato e furto durante megaoperação no RJ

De acordo com as denúncias, as infrações foram identificadas a partir da análise das imagens das câmeras operacionais portáteis (COPs)

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 13:38

Seis PMs do Bope (Batalhão de Choque da PMERJ) foram denunciados pelos crimes de peculato e furto qualificado, durante a megaoperação nas comunidades do Complexo do Alemão e da Vila Cruzeiro, na zona norte do Rio de Janeiro. No último dia 28 de novembro, cinco policiais foram presos.

A denúncia foi oferecida pelo MP-RJ à Justiça, em duas denúncias contra seis policiais militares. De acordo com as denúncias, as infrações foram identificadas a partir da análise das imagens das câmeras operacionais portáteis (COPs), que revelam condutas graves e autônomas praticadas por agentes em serviço. O UOL procurou a PM. O texto será atualizado quando houver resposta.

