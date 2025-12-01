No Tocantins

Vigilante é baleado após alertar motorista sobre vaga irregular

A direção do estabelecimento publicou uma nota de pesar hoje e disse que o funcionário foi "tragicamente assassinado em um ato de violência que nos causa imensa dor e indignação"

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 10:19

Irritado após a repreensão, o cliente começou a discutir com o segurança. O suspeito sacou uma arma, atirou e fugiu do local Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um vigilante morreu ontem à noite após ser baleado dentro de uma galeria durante uma discussão com um cliente em Palmas. Dhemis Augusto Santos, 35, chamou a atenção de um cliente por volta das 21h deste sábado (29). O homem teria estacionado seu carro, um SUV Range Rover, de forma irregular no estacionamento da galeria Aldeia Mall, na quadra 203 Sul.

Irritado após a repreensão, o cliente começou a discutir com o segurança. O suspeito sacou uma arma, atirou e fugiu do local. Outras pessoas estavam ao redor no momento do crime. Dhemis foi socorrido, mas morreu no hospital. A direção do estabelecimento publicou uma nota de pesar hoje e disse que o funcionário foi "tragicamente assassinado em um ato de violência que nos causa imensa dor e indignação".

Suspeito segue foragido. A Secretaria de Segurança Pública informou que o carro dele foi encontrado ainda na noite de ontem e já foi periciado, mas o homem ainda não foi localizado. A Polícia Civil segue com as buscas hoje.

