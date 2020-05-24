Secretário Wanderson de Oliveira deixa Ministério da Saúde nesta segunda

Secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Wanderson Oliveira durante coletiva de imprensa no início da pandemia Crédito: JOSE DIAS/PR

O enfermeiro epidemiologista Wanderson de Oliveira deixará o cargo de secretário nacional de Vigilância em Saúde nesta segunda-feira (25). A saída foi confirmada em um e-mail enviado a servidores do Ministério da Saúde, no qual diz que continuará "ajudando ao ministro (interino Eduardo) Pazuello nas ações de resposta à pandemia". "Somos da mesma instituição, Ministério da Defesa, e conosco é missão dada, missão cumprida."

A nova data de saída foi acordada na quarta-feira, 20, com o ministro interino Pazuello. "Estarei sempre à disposição da SUS", despediu-se no e-mail a servidores.