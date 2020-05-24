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Após férias

Secretário Wanderson de Oliveira deixa Ministério da Saúde nesta segunda

'Estarei sempre à disposição da SUS', disse o secretário que era presença constante nas entrevistas diárias em que o ministério apresenta o balanços do novo coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mai 2020 às 14:08

Publicado em 24 de Maio de 2020 às 14:08

Secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Wanderson Oliveira durante coletiva de imprensa
Secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Wanderson Oliveira durante coletiva de imprensa no início da pandemia Crédito: JOSE DIAS/PR
O enfermeiro epidemiologista Wanderson de Oliveira deixará o cargo de secretário nacional de Vigilância em Saúde nesta segunda-feira (25). A saída foi confirmada em um e-mail enviado a servidores do Ministério da Saúde, no qual diz que continuará "ajudando ao ministro (interino Eduardo) Pazuello nas ações de resposta à pandemia". "Somos da mesma instituição, Ministério da Defesa, e conosco é missão dada, missão cumprida."
Oliveira havia pedido demissão do cargo em 15 de abril, mas permaneceu na função a pedido de Luiz Henrique Mandetta. Segundo diz no e-mail, ele decidiu permanecer no cargo "por mais algumas semanas" a pedido do ex-ministro da Saúde. "Ainda na gestão do (então) ministro (Nelson) Teich, acordamos que após minhas férias, no dia 20/05, iríamos definir a data de saída."
A nova data de saída foi acordada na quarta-feira, 20, com o ministro interino Pazuello. "Estarei sempre à disposição da SUS", despediu-se no e-mail a servidores.
Oliveira era presença constante nas entrevistas diárias em que o ministério apresenta o balanços sobre os casos do novo coronavírus no país. É apontado como um dos principais mentores da estratégia de combate à Covid-19 no governo federal.

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