Saúde inicia ato de licitação para compra de 331 milhões de agulhas e seringas

A Associação Brasileira da Indústria de Artigos e Equipamentos Médicos, Odontológicos, Hospitalares e de Laboratórios (Abimo) estima que a indústria nacional precisaria de 7 meses para fabricar essa quantidade de seringas. "Em agosto, o governo organizou uma reunião com os três fabricantes, mas, daí para frente, nada mais aconteceu de concreto. E já estamos em dezembro; isso deveria estar decidido no máximo em setembro", disse ao Estadão Paulo Henrique Fraccaro, presidente da Abimo.