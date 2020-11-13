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Eleições 2020

São Paulo não vai adotar lei seca nas eleições municipais

O consumo e a comercialização de bebidas alcoólicas estão liberados; polícia manterá bloqueios para a fiscalização da Lei Seca no trânsito'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2020 às 15:46

Publicado em 13 de Novembro de 2020 às 15:46

Depois do arroz, agora é a vez do preço da cerveja subir no ES
A polícia paulista continuará realizando pontos de bloqueio para a fiscalização da Lei Seca no trânsito Crédito: Fernando Madeira
O Estado de São Paulo definiu que não vai adotar restrições para o consumo e comercialização de bebidas alcoólicas nos dias de votação das eleições municipais deste ano. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), embora não haja a determinação para as eleições, "a polícia paulista continuará realizando pontos de bloqueio para a fiscalização da Lei Seca no trânsito".
A última vez que o Estado instituiu Lei Seca nas eleições foi em 2006. Na ocasião, o então secretário de Segurança Pública, Saulo de Castro Abreu Filho, assinou uma resolução que proibia a venda e o consumo de álcool em lugares públicos durante o horário de votação.
"A decisão levou em conta levantamentos que indicam que a medida é importante, traz tranquilidade ao eleitor, evita confusão pelo efeito do álcool, problemas nos locais de votação", comunicou a pasta naquele ano.
Consultado sobre a questão, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) informou que a adoção da medida "é competência da Secretaria de Segurança Pública".

OPERAÇÃO ELEIÇÕES 2020

Uma operação especial com a participação de mais de 70 mil policiais civis e militares será realizada durante as eleições no Estado de São Paulo.
Nesta sexta-feira (13), policiais militares vão realizar a escolta das urnas eletrônicas até os locais de votação. A partir deste sábado (14) terá início a Operação Eleições 2020, com intensificação do policiamento e uso de drones.

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