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Combate à Covid-19

São Paulo já tem 240 mil veículos cadastrados para isenção do rodízio

Das solicitações, 71.678 foram enviadas por profissionais da área da saúde, que atuam em lugares como hospitais, clínicas, UBS (Unidade Básica de Saúde) e profissionais autônomos do setor, chegando a quase 30% do total
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mai 2020 às 17:38

Publicado em 15 de Maio de 2020 às 17:38

Doria prorroga quarentena por mais 15 dias em São Paulo
Rodízio é uma forma de conter as aglomerações Crédito: Rovena Rosa | Agência Brasil
A Prefeitura de São Paulo cadastrou 241.131 veículos com direito a isenção do megarrodízio implantado na capital paulista na última segunda-feira (11).
Das solicitações, 71.678 foram enviadas por profissionais da área da saúde, que atuam em lugares como hospitais, clínicas, UBS (Unidade Básica de Saúde) e profissionais autônomos do setor, chegando a quase 30% do total.
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Segundo a gestão Bruno Covas (PSDB), foram 191.433 solicitações por e-mail e pelo Portal SP156. O número de placas liberadas é maior que o de solicitações porque as empresas de serviços essenciais enviam, em cada pedido, diversas placas.
Na quinta (14), a prefeitura ampliou a isenção para grávidas e pessoas com doenças graves.

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Ao todo, a capital conta com cerca de 8,3 milhões de veículos, segundo o IBGE. A meta da prefeitura é tirar 50% da frota das ruas por dia por causa da pandemia do novo coronavírus.
As solicitações de isenção são realizadas pelo e-mail [email protected] ou pelo Portal SP156 (https://sp156.prefeitura.sp.gov.br/) e pelo site https://rodiziocovid19.cetsp.com.br/.
Dentre os profissionais que têm o direito à isenção, estão os que prestam serviço na área da saúde, servidores que exercem atividades de segurança e fiscalização administrativa, servidores e contratados do serviço funerário e da assistência social e profissionais de órgãos de imprensa.
Com o megarrodízio implantado no início da semana, veículos com placas final par só podem circular em dias pares; já os que têm placas com final ímpar estão liberados para rodar em dias ímpares.

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O rodízio é válido para todos os dias da semana, inclusive sábados e domingos, e as restrições para circulação são válidas para toda a cidade, não apenas para o centro expandido, como antes.
Além disso, o horário de proibição para andar com o carro também aumentou. As restrições à circulação são válidas durante todo o dia, entre a 0h e às 23h59.
Em nota, a administração municipal afirma que "o rodízio extraordinário de veículos se soma aos esforços da Prefeitura de São Paulo no combate à pandemia de Covid-19. O objetivo é ampliar isolamento social, permitindo a circulação dos profissionais que fazem parte dos serviços essenciais".
A gestão Covas, porém, não conseguiu atingir o objetivo de aumentar a permanência das pessoas em casa. Segundo dados do governo do estado, gestão João Doria, o índice de isolamento social na capital na quinta foi de 49%, superior aos 48% de terça (12) e quarta (13) e igual ao de segunda. Segundo o prefeito, o rodízio de veículos poderá ser interrompido quando a taxa alcançar ao menos 55%.
Com a imposição de um rodízio de veículos mais rigoroso, aumentou o número de passageiros no transporte público nesta semana.

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