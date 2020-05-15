São Paulo já tem 240 mil veículos cadastrados para isenção do rodízio

Rodízio é uma forma de conter as aglomerações Crédito: Rovena Rosa | Agência Brasil

A Prefeitura de São Paulo cadastrou 241.131 veículos com direito a isenção do megarrodízio implantado na capital paulista na última segunda-feira (11).

Das solicitações, 71.678 foram enviadas por profissionais da área da saúde, que atuam em lugares como hospitais, clínicas, UBS (Unidade Básica de Saúde) e profissionais autônomos do setor, chegando a quase 30% do total.

Segundo a gestão Bruno Covas (PSDB), foram 191.433 solicitações por e-mail e pelo Portal SP156. O número de placas liberadas é maior que o de solicitações porque as empresas de serviços essenciais enviam, em cada pedido, diversas placas.

Na quinta (14), a prefeitura ampliou a isenção para grávidas e pessoas com doenças graves.

Ao todo, a capital conta com cerca de 8,3 milhões de veículos, segundo o IBGE. A meta da prefeitura é tirar 50% da frota das ruas por dia por causa da pandemia do novo coronavírus.

As solicitações de isenção são realizadas pelo e-mail [email protected] ou pelo Portal SP156 (https://sp156.prefeitura.sp.gov.br/) e pelo site https://rodiziocovid19.cetsp.com.br/.

Dentre os profissionais que têm o direito à isenção, estão os que prestam serviço na área da saúde, servidores que exercem atividades de segurança e fiscalização administrativa, servidores e contratados do serviço funerário e da assistência social e profissionais de órgãos de imprensa.

Com o megarrodízio implantado no início da semana, veículos com placas final par só podem circular em dias pares; já os que têm placas com final ímpar estão liberados para rodar em dias ímpares.

O rodízio é válido para todos os dias da semana, inclusive sábados e domingos, e as restrições para circulação são válidas para toda a cidade, não apenas para o centro expandido, como antes.

Além disso, o horário de proibição para andar com o carro também aumentou. As restrições à circulação são válidas durante todo o dia, entre a 0h e às 23h59.

Em nota, a administração municipal afirma que "o rodízio extraordinário de veículos se soma aos esforços da Prefeitura de São Paulo no combate à pandemia de Covid-19. O objetivo é ampliar isolamento social, permitindo a circulação dos profissionais que fazem parte dos serviços essenciais".

A gestão Covas, porém, não conseguiu atingir o objetivo de aumentar a permanência das pessoas em casa. Segundo dados do governo do estado, gestão João Doria, o índice de isolamento social na capital na quinta foi de 49%, superior aos 48% de terça (12) e quarta (13) e igual ao de segunda. Segundo o prefeito, o rodízio de veículos poderá ser interrompido quando a taxa alcançar ao menos 55%.