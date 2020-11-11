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Eleições 2020

Russomanno acusa Boulos de contratar empresas fantasma

De acordo com o candidato Celso Russomanno , as empresas não se encontram no endereço informado, mas não citou o nome da fonte da informação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2020 às 16:13

Publicado em 11 de Novembro de 2020 às 16:13

Celso Russomanno, candidato a prefeito de São Paulo
Celso Russomanno, candidato a prefeito de São Paulo Crédito: Reprodução/Facebook Celso Russomanno
O candidato Celso Russomanno (Republicanos) acusa Guilherme Boulos (PSOL) de contratar duas empresa fantasmas para fazer parte de sua campanha.
De acordo com o Russomanno, as empresas citadas não se encontram no endereço informado por elas.
"Francamente, você tem que escolher se você quer ser prefeito ou se vai continuar apresentando seu programa", rebateu Boulos, sem responder aos questionamentos de Russomanno.
Russomanno não citou o nome da fonte da informação, que, segundo ele, está nas redes sociais.
Posteriormente, a equipe de Boulos enviou nota afirmando que o autor da notícia citada por Russomanno é Osvaldo Eustáquio Filho. "Basta olhar no Google: é um difamador bolsonarista profissional. Já foi pra cadeia. Incitou manifestações contra o STF e a favor da ditadura", afirma a nota.
Segundo o comunicado, "as empresas prestadoras de serviço estão trabalhando em home-office por conta da Pandemia, conforme está no próprio contrato da campanha" e "estão abertas para qualquer esclarecimento".

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