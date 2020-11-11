Rio prevê encerrar o ano com contas 'no azul' apesar da pandemia

Governador em exercício Claudio Castro, durante reunião com o secretariado Crédito: Rafael Campos/Governo do RJ

Apesar da pandemia e de todos os seus impactos econômicos, o governo do Rio de Janeiro anunciou nesta quarta-feira (11), que o Estado deverá fechar o ano no azul. A expectativa é de que o superávit no ano atinja R$ 600 milhões, motivado principalmente por renegociações de contratos e aumento da arrecadação de ICMS no segundo semestre.

Em entrevista concedida na Secretaria da Fazenda, o governador em exercício, Cláudio Castro (PSC), anunciou também que pagará os salários de novembro dos servidores já no dia 1º de dezembro, e que o 13º "será pago integralmente no dia 15 de dezembro".

O anúncio veio após apresentação do secretário de Fazenda, Guilherme Mercês. Segundo ele, a expectativa inicial era de que o Estado pudesse fechar o ano com um rombo que poderia superar os R$ 11 bilhões, motivado principalmente pela queda no preço do barril de petróleo, contratos considerados "danosos" ao Rio e efeitos da pandemia. Um surpreendente aumento de arrecadação de ICMS no segundo semestre - comparado a 2019 - e renegociação de acordos acabou revertendo o quadro.