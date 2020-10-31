Eduardo Paes mantém liderança no Rio de Janeiro; prefeito Crivella cai

Crivella tem 55% de rejeição; Benedita tem 29%; Paes, 28%; e Martha, 11%. Contratada pela TV Globo, a pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com protocolo RJ-09598/2020. O nível de confiança estimado é de 95%, ou seja, o levantamento tem 95% de chance de representar a realidade. O Ibope ouviu 1.204 pessoas entre os dias 28 e 30 de outubro.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.