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Eleições 2020

Eduardo Paes mantém liderança no Rio de Janeiro; prefeito Crivella cai

Estão empatados em segundo lugar, com 14% das intenções de voto, o atual prefeito, Marcelo Crivella (Republicanos) e Martha Rocha (PDT)

Publicado em 31 de Outubro de 2020 às 18:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 out 2020 às 18:12
Eduardo Paes
Eduardo Paes (DEM) manteve a liderança na pesquisa Ibope para a prefeitura do Rio de Janeiro  Crédito: Marcos Oliveira/Agência Senado
Eduardo Paes (DEM) manteve a liderança na pesquisa Ibope para a prefeitura do Rio divulgada ontem. Segundo o instituto, se a eleição fosse hoje, Paes teria 32% dos votos - em 2 de outubro, ele tinha 27% e, em 15 de outubro, 30%.
Estão empatados em segundo lugar, com 14% das intenções de voto, o atual prefeito, Marcelo Crivella (Republicanos) e Martha Rocha (PDT). A candidata do PDT tinha 8% nas duas primeiras pesquisas. Crivella tinha 12% nas duas primeiras sondagens.
Numericamente em quarto lugar, Benedita da Silva (PT), aparece com 9% - nas duas primeiras pesquisas tinha 7%. Como a margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos, Benedita está tecnicamente empatada com Crivella e Martha Rocha.
Crivella tem 55% de rejeição; Benedita tem 29%; Paes, 28%; e Martha, 11%. Contratada pela TV Globo, a pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com protocolo RJ-09598/2020. O nível de confiança estimado é de 95%, ou seja, o levantamento tem 95% de chance de representar a realidade. O Ibope ouviu 1.204 pessoas entre os dias 28 e 30 de outubro.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

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