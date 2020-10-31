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Ataques

Bolsonaro ataca esquerda em vídeo a favor de Crivella

Sem citar o nome da candidata do PDT, Martha Rocha, Bolsonaro critica ' tem essa ideologia de nefasta que não deu certo em lugar nenhum do mundo'

Publicado em 31 de Outubro de 2020 às 15:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 out 2020 às 15:59
O presidente Bolsonaro em visita ao Maranhão
O presidente Bolsonaro em visita ao Maranhão Crédito: Alan Santos/PR
presidente Jair Bolsonaro ataca a esquerda em mensagem gravada, nesta sexta-feira (30), em apoio ao prefeito e candidato à reeleição Marcello Crivella (Republicanos). Sem citar o nome da candidata do PDT e hoje em ascensão, Martha Rocha, Bolsonaro critica "quem tem essa tendência de pintar de vermelho; tem essa ideologia de nefasta que não deu certo em lugar nenhum do mundo".
"Meu maior objetivo, meu maior interesse, é tê-lo como prefeito do Rio por mais quatro anos", diz Bolsonaro.
No vídeo, um locutor afirma que a esquerda tenta voltar de todas as maneira. E Bolsonaro acrescenta: "É mais um motivo para eu pedir ao eleitor que vote no Crivella".
O locutor convoca um "exército do bem". E Crivella arremata afirmando que o presidente da República o chamou ao dever: "Me dá uma missão e eu vou cumprir, presidente".
Os dois se abraçam. E afirmam: "Deus está conosco".

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