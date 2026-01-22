Home
Robinho faz curso de construção civil enquanto cumpre pena em SP

Robinho está se capacitando em produção de finalização, com montagem de peças hidráulicas, elétricas e de Equipamentos de Proteção Individual

Robinho foi contratado pelo Santos mesmo tendo sido condenado em primeira instância por violência sexual
Robinho foi contratado pelo Santos mesmo tendo sido condenado em primeira instância por violência sexual Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Robinho está participando de um projeto de capacitação profissional em construção civil no Centro de Ressocialização de Limeira para reduzir sua pena. O ex-jogador está aprendendo uma nova profissão enquanto cumpre pena em São Paulo. A informação foi confirmada pela SAP (Secretaria de Administração Penitenciária) nesta quarta-feira (21) ao UOL.

Robinho está se capacitando em produção de finalização, com montagem de peças hidráulicas, elétricas e de Equipamentos de Proteção Individual. Ele atua em oficinas de empresas instaladas no Centro de Ressocialização de Limeira. A SAP informou que ele participa de outras atividades promovidas pela unidade conforme elegibilidade. Os cursos oferecidos geralmente estão relacionados à capacitação profissional e atividades educacionais.

Robinho também tem acesso à biblioteca e participa de atividades de leitura sempre que possível. Cristão, o seu livro preferido é a bíblia. A rotina da Unidade Prisional tem horários previamente estabelecidos para atividades internas, momentos de convivência, alimentação e descanso, observando as normas em vigor.SAP, em nota

A pessoa presa que estuda (cursos profissionalizantes, EJA, supletivo e outros) e lê livros dentro de projeto formal de remição tem direito a redução de pena. Além disso, o preso tem que cumprir regras internas e manter bom comportamento durante o cumprimento de pena de acordo com a Lei de Execução Penal e das normas do CNJ. Robinho foi condenado por estupro na Itália. Ele acabou condenado em três instâncias na Justiça, a última em 2022. Em uma boate italiana, ele e outros cinco amigos se envolveram em um estupro de uma jovem albanesa em 2013, enquanto o ex-jogador ainda estava no Milan.

O ex-jogador de 41 anos cumpre pena desde março de 2024. Anteriormente, ele cumpria pena na Penitenciária II Dr. José Augusto César Salgado, em Tremembé, conhecida popularmente como "Presídio dos Famosos". Robinho foi transferido para Limeira em novembro passado. Como revelou a reportagem, após pedido de sua defesa, alegando exposição exagerada do apenado após a repercussão de uma série que tratava sobre o presídio, o ex-jogador deixou Tremembé. Por lá, ele tinha bom relacionamento e já havia feito outro curso, de eletrônica.

