Homem é detido depois de espionar e esfaquear vizinha em Iúna

Um homem de 34 anos foi detido na tarde de quarta-feira (21) após esfaquear a vizinha, de 22 anos, no bairro Guararema, em Iúna, na região do Caparaó capixaba. De acordo com a Polícia Militar, a agressão ocorreu depois que a jovem reclamou do vizinho ao perceber que ele a observava nua enquanto saía do banho. A vítima relatou que não era a primeira vez que o homem a espionava e, por isso, buscou ajuda com o proprietário dos imóveis.

A jovem contou que, no momento em que reclamava do vizinho, o suspeito desceu as escadas exaltado, armado com uma faca, e deu vários golpes, atingindo o braço dela. O dono dos imóveis conseguiu conter o agressor, enquanto a vítima foi encaminhada a um hospital em Iúna.

Aos policiais, o homem confessou o ataque e afirmou estar "apaixonado" pela vizinha, apesar de não haver qualquer relação entre eles. Durante o trajeto para a Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante, o suspeito se mostrou agressivo, chutando o compartimento da viatura e ofendendo os militares, que utilizaram spray de pimenta para contê-lo.