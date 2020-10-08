RJ registra 141 mortes e 2.705 novos casos de Covid-19 em 24 horas

O Estado do Rio de Janeiro registrou 141 mortes por Covid-19 e 2.705 novos casos da doença no período de 24 horas, segundo boletim divulgado na tarde desta quinta-feira (8) pela secretaria estadual de Saúde. Até agora, 19.110 pessoas morreram em função do coronavírus no Estado do Rio, que registra 280.144 casos. Mais 405 mortes estão sendo investigadas, sob suspeita de terem sido causadas pela Covid-19, e 255.544 pacientes se curaram.