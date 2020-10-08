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Coronavírus

RJ registra 141 mortes e 2.705 novos casos de Covid-19 em 24 horas

No Estado do Rio de Janeiro, mais 405 mortes estão sendo investigadas, sob suspeita de terem sido causadas pela Covid-19, e 255.544 pacientes se curaram
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2020 às 17:52

Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 17:52

Cristo Redentor, no Rio de Janeiro
Cristo Redentor, no Rio de Janeiro Crédito: Riotur/Divulgação
O Estado do Rio de Janeiro registrou 141 mortes por Covid-19 e 2.705 novos casos da doença no período de 24 horas, segundo boletim divulgado na tarde desta quinta-feira (8) pela secretaria estadual de Saúde. Até agora, 19.110 pessoas morreram em função do coronavírus no Estado do Rio, que registra 280.144 casos. Mais 405 mortes estão sendo investigadas, sob suspeita de terem sido causadas pela Covid-19, e 255.544 pacientes se curaram.
Os dez municípios que concentram mais mortes por covid-19 no Estado do Rio de Janeiro são a capital (11.313), Duque de Caxias (736), São Gonçalo (733), Nova Iguaçu (622), São João de Meriti (458), Niterói (445), Campos dos Goytacazes (396), Belford Roxo (306), Magé (230) e Itaboraí (225).
Os dez municípios com maior número de casos são o Rio de Janeiro (110.202), Niterói (13.906), São Gonçalo (12.780), Belford Roxo (10.136), Duque de Caxias (10.105), Macaé (8.530), Nova Iguaçu (6.865), Volta Redonda (6.799), Campos dos Goytacazes (6.502) e Teresópolis (6.303).

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