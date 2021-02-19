Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Rio tem transmissão comunitária de variantes do coronavírus, dizem secretarias
Mutação

Rio tem transmissão comunitária de variantes do coronavírus, dizem secretarias

As secretarias também reforçaram a necessidade de prevenção contra a covid-19 e pedem que a população intensifique o uso de máscaras, a higienização das mãos e o distanciamento social.

Publicado em 

19 fev 2021 às 10:25

Publicado em 19 de Fevereiro de 2021 às 10:25

Mulher com máscara
Uso de máscara é importante para evitar contaminação pelo coronavírus Crédito: karlyukav/Freepik
Duas variantes do novo coronavírus potencialmente mais transmissíveis já estão circulando pela cidade do Rio de Janeiro e, provavelmente, em Nova Iguaçu, na baixada fluminense. A conclusão é das secretarias estadual e municipal de Saúde do Rio, que analisaram o histórico de quatro das cinco pessoas contaminadas pelas cepas P.1 (de Manaus) e B.1.1.7 (do Reino Unido).
Segundo as autoridades, apenas um dos pacientes contaminados pelas novas linhagens é proveniente de Manaus. Os demais não têm histórico de viagem ou de contato com pessoas que tenham passado por locais com circulação das novas variantes. "Dessa forma, a avaliação confirmou que as novas cepas já estão circulando em pelo menos um município do Estado", diz a nota.
O Estado afirma que existe a possibilidade de as novas cepas estarem circulando também por outras cidades, "uma vez que a capital tem grande atividade econômica e alta circulação de pessoas de várias cidades da Região Metropolitana". O alerta foi feito pela Subsecretaria de Vigilância em Saúde (SVS).
Para confirmar a suspeita, o governo disse estar "reforçando e apoiando" os municípios em ações de monitoramento e vigilância de casos suspeitos.
As secretarias também reforçaram a necessidade de prevenção contra a covid-19 e pedem que a população intensifique o uso de máscaras, a higienização das mãos e o distanciamento social.

CASOS

Na quarta-feira, 17, o Rio informou que estava monitorando cinco casos relacionados às variantes do coronavírus. Dos infectados com a cepa de Manaus, dois são moradores da capital, um é paciente transferido da capital amazonense e outro é de Belford Roxo. A pessoa contaminada com a cepa britânica mora na capital.
O paciente transferido de Manaus ainda está internado no Hospital Federal do Servidor e o morador de Belford Roxo morreu. Os demais já estão recuperados.

Veja Também

MPF pede na Justiça exigência de teste da Covid-19 em voos nacionais

Latam proíbe embarque de passageiros usando máscaras com válvulas

Vacinação contra a Covid terá mais de 230 milhões de doses até julho

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Rio de Janeiro Covid-19 Mutação do Coronavírus
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados