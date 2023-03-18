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Onda de violência

Rio Grande do Norte registra quinta madrugada de ataques

Policial penal foi morto em mais uma noite de atentados em São Gonçalo do Amarante. Estado tem registrado uma série de ataques contra agentes de segurança pública e prédios administrativos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 mar 2023 às 12:47

Publicado em 18 de Março de 2023 às 12:47

Forças de segurança do RN fazem ação integrada junto com a Força Nacional
Forças de segurança do RN fazem ação integrada junto com a Força Nacional Crédito: Fátima Bezerra/Twitter
A noite de sexta-feira (17) e madrugada deste sábado (18) foram marcadas por mais violência no Rio Grande do Norte. Durante essa madrugada, na zona norte de Natal, criminosos com armas em punho expulsaram moradores e incendiaram três casas no bairro Igapó. Nos últimos cinco dias, o estado tem registrado uma série de ataques violentos.
Na ação criminosa em Igapó, quatro homens encapuzados vestidos com coletes à prova de balas chegaram à Travessa Marcílio Dias por volta de 0h30 e expulsaram nove moradores das três casas, todos da mesma família. Uma idosa de 77 anos foi tirada da cama com uma arma apontada para a cabeça.
Também na noite de sexta, um policial penal foi morto em mais um atentado em São Gonçalo do Amarante. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, o policial Carlos Eduardo Nazário, de 54 anos, estava de folga quando foi abordado por dois homens em uma moto. Ele foi atingido com três tiros no braço, na perna e no tórax, enquanto estava em um comércio do bairro.
O agente foi socorrido para o Hospital Santa Catarina, mas morreu na sala de cirurgia. Policiais militares fizeram operações na região do Jardim Lola, onde ocorreu o crime, mas não localizaram os autores do crime.

Prisões

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Norte, até as 6h deste sábado, 104 pessoas foram presas. No total, foram apreendidos, desde a última terça-feira (14), 29 armas de fogo, 87 artefatos explosivos e 23 galões de gasolina, além de 11 motos e dois carros, dinheiro, drogas, munições. Entre os presos estão foragidos da Justiça e pessoas que usam tornozeleira eletrônica em situações ilícitas.
Na manhã de sexta, uma força-tarefa que envolveu as polícias Federal, Civil e Militar e outros órgãos de segurança cumpriu 54 mandados de busca e prisão contra integrantes de uma facção criminosa apontada como responsável pela onda de violência no Rio Grande do Norte. Cerca de 40 cidades do Estado já registram ataques desde a madrugada de terça (14).
Batizada de Normandia, a operação mirou 22 pessoas e cumpriu 30 mandados de prisão preventiva e 24 de busca. Segundo as investigações, a organização movimenta cerca de R$ 150 mil por mês com tráfico de drogas e assaltos.
Em razão da falta de segurança, várias cidades mantêm serviços públicos suspensos, como transporte coletivo, aulas, atendimento de saúde e atividades esportivas.
Também nesta quinta foi instalado no estado o GGC (Gabinete de Gestão de Crise). O grupo foi criado pela governadora Fátima Bezerra (PT) durante reunião com representantes dos poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público Estadual e Federal, além de entidades da sociedade civil.

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