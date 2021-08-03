Reverendo afirma que fala sugerindo conversa com Bolsonaro era "bravata"

O reverendo Amilton Gomes de Paula durante CPI da Covid. Crédito: Pedro França/Agência Senado

O reverendo Amilton Gomes de Paula afirmou à CPI da Covid, nesta terça-feira (3), que se tratou de "bravata" uma fala sua em conversa com o policial militar Luiz Paulo Dominghetti.

Os dois tratavam da negociação para a venda de 400 milhões de doses da vacina da AstraZeneca. Em determinado momento, o reverendo afirma "falei com quem manda". O senador Humberto Costa (PT-PE) então questionou a quem ele se referia.

"Foi uma bravata", respondeu o pastor.

A resposta provocou protestos dos senadores, porque todos detectaram que seu advogado passou a resposta ao depoente. O presidente Omar Aziz (PSD-AM), que está ao lado do reverendo, disse ter ouvido e repreendeu o advogado.

Aziz depois cobrou o depoente, afirmando que ele estava claramente protegendo autoridades.

"Repense o seu depoimento. O senhor é um pastor, as pessoas creem nas suas palavras", afirmou.

FILIADO AO PSL

Gomes de Paula afirmou que já pertenceu ao PSL, partido pelo qual o presidente Jair Bolsonaro foi eleito.

Ele também reconheceu que participou da campanha eleitoral do presidente. No entanto, disse que se desfiliou do partido, sem dar mais detalhes.

Por diversos momentos, o reverendo foi questionado a respeito de possíveis conexões com políticos. Disse que não tinha relacionamentos, embora reconheça que alguns são presidentes de honra da entidade que fundou.