Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Reverendo afirma que fala sugerindo conversa com Bolsonaro era "bravata"
CPI da Covid

Reverendo afirma que fala sugerindo conversa com Bolsonaro era "bravata"

Gomes de Paula, que intermediou negociação suspeita de vacinas com o governo, escreveu a Dominguetti que havia conversado "com quem manda"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 ago 2021 às 14:44

Publicado em 03 de Agosto de 2021 às 14:44

O reverendo Amilton Gomes de Paula durante depoimento à CPI da Covid
O reverendo Amilton Gomes de Paula durante CPI da Covid.  Crédito: Pedro França/Agência Senado
O reverendo Amilton Gomes de Paula afirmou à CPI da Covid, nesta terça-feira (3), que se tratou de "bravata" uma fala sua em conversa com o policial militar Luiz Paulo Dominghetti.
Os dois tratavam da negociação para a venda de 400 milhões de doses da vacina da AstraZeneca. Em determinado momento, o reverendo afirma "falei com quem manda". O senador Humberto Costa (PT-PE) então questionou a quem ele se referia.
"Foi uma bravata", respondeu o pastor.
A resposta provocou protestos dos senadores, porque todos detectaram que seu advogado passou a resposta ao depoente. O presidente Omar Aziz (PSD-AM), que está ao lado do reverendo, disse ter ouvido e repreendeu o advogado.
Aziz depois cobrou o depoente, afirmando que ele estava claramente protegendo autoridades.
"Repense o seu depoimento. O senhor é um pastor, as pessoas creem nas suas palavras", afirmou.

FILIADO AO PSL

Gomes de Paula afirmou que já pertenceu ao PSL, partido pelo qual o presidente Jair Bolsonaro foi eleito.
Ele também reconheceu que participou da campanha eleitoral do presidente. No entanto, disse que se desfiliou do partido, sem dar mais detalhes.
Por diversos momentos, o reverendo foi questionado a respeito de possíveis conexões com políticos. Disse que não tinha relacionamentos, embora reconheça que alguns são presidentes de honra da entidade que fundou.
Senadores também lembraram que ele figura em diversas fotos com políticos. O senador Humberto Costa (PT-PE) lembrou que ele tem fotos com o senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ).

Veja Também

Após auditoria da CGU, Saúde decide cancelar contrato na mira da CPI

Ciro Nogueira assume coordenação do Planalto na CPI da Covid no Senado

Rosa Weber mantém quebra de sigilo de assessor de Eduardo Bolsonaro na CPI

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política CPI da Covid
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Prédios na Orla de Itaparica
Novas regras do Minha Casa, Minha Vida passam a valer quarta-feira (22); veja o que muda
Imagem de destaque
Hamster: 7 curiosidades sobre esse roedor 
Antes do
Jordana é eliminada do BBB 26; veja porcentual

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados