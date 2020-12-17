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Covid-19

Quem tomar vacina da Pfizer vai assinar termo de consentimento, diz governo

O Ministério da Saúde informou a governadores, em reunião na tarde desta quarta-feira (16), que apenas quem tomar a vacina da Pfizer terá que assinar o termo de consentimento, isentando o governo de responsabilidade por complicações do imunizante
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 dez 2020 às 21:10

Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 21:10

Pfizer anunciou que a vacina experimental é mais de 90% eficaz na prevenção à Covid-19
Pfizer anunciou que a vacina é eficaz na prevenção à Covid-19 Crédito: Reuters/Folhapress
O Ministério da Saúde informou a governadores, em reunião na tarde desta quarta-feira (16), que apenas quem tomar a vacina da Pfizer terá que assinar o termo de consentimento, isentando o governo de responsabilidade por complicações do imunizante.
A fabricante incluiu a exigência no contrato que assinou com o governo brasileiro. Segundo o ministério informou aos governadores, o laboratório requisitou a mesma cláusula de todos os países que estão comprando a sua vacina.
Governadores afirmam que saíram da reunião, realizada com o secretário especial Airton Cascavel, com o entendimento de que o governo vai replicar a exigência a quem for vacinado com o imunizante no Brasil.
Presente à reunião, Ronaldo Caiado (DEM-GO) afirmou que a Pfizer deverá ser a única que pedirá registro emergencial na Anvisa, as demais entrarão com o processo regular de validação, segundo a previsão do Ministério da Saúde.
Na avaliação de Caiado, o termo não deve afugentar potenciais interessados pois ela poderá ser direcionada a profissionais de saúde, mais acostumados com estes termos.

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