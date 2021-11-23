Queiroga cita Cazuza e diz ser vacinador-geral da República

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga Crédito: Walterson Rosa/MS

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga , se autointitulou em jantar com empresários na noite de segunda (22) o vacinador-geral da República e disse que o Brasil tem contratada toda a vacina contra Covid-19 necessária para 2022.

A afirmação sobre ser o vacinador-geral veio após pergunta de um participante do encontro organizado pelo Esfera Brasil em São Paulo sobre a dificuldade enfrentada para se vacinar em outro estado diferente do que nasceu.

Queiroga criticou políticas de vacinação de governos e prefeituras, mas afirmou que em Brasília ele mesmo poderia vacinar uma vez que já aplicou imunizante em vários ministros do governo Bolsonaro.

O titular da Saúde também foi perguntado sobre o motivo de não ter convencido o presidente da República a se vacinar e argumentou ser ministro e não médico de Bolsonaro.