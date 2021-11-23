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Jantar com empresários

Queiroga cita Cazuza e diz ser vacinador-geral da República

O ministro da Saúde criticou políticas de vacinação de governos e prefeituras. Queiroga encerrou seu discurso citando "Brasil mostra a sua cara", trecho da música de Cazuza
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 nov 2021 às 16:15

Publicado em 23 de Novembro de 2021 às 16:15

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga Crédito: Walterson Rosa/MS
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, se autointitulou em jantar com empresários na noite de segunda (22) o vacinador-geral da República e disse que o Brasil tem contratada toda a vacina contra Covid-19 necessária para 2022.
A afirmação sobre ser o vacinador-geral veio após pergunta de um participante do encontro organizado pelo Esfera Brasil em São Paulo sobre a dificuldade enfrentada para se vacinar em outro estado diferente do que nasceu.
Queiroga criticou políticas de vacinação de governos e prefeituras, mas afirmou que em Brasília ele mesmo poderia vacinar uma vez que já aplicou imunizante em vários ministros do governo Bolsonaro.
O titular da Saúde também foi perguntado sobre o motivo de não ter convencido o presidente da República a se vacinar e argumentou ser ministro e não médico de Bolsonaro.
Aparentando estar descontraído no evento, Queiroga encerrou seu discurso citando "Brasil mostra a sua cara", trecho da música de Cazuza.

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