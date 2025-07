Governo Lula

Quaest: avaliação de Lula ganha fôlego e tem leve melhora após tarifaço de Trump

Presidente tem 40% de avaliação negativa e 28% de positiva; 28% consideram governo regular, segundo pesquisa feita após tarifa de 50%

SÃO PAULO - Na primeira pesquisa Genial/Quaest realizada após a crise do tarifaço imposto por Donald Trump por pressão da família do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o presidente Lula (PT) marca 40% de avaliação negativa, ante 28% de avaliação positiva, uma oscilação favorável em relação à rodada anterior.>

Na rodada anterior da pesquisa, realizada de 29 de maio a 1º de junho, após o escândalo do INSS , Lula havia atingido o pior patamar do mandato, com avaliação negativa de 43% e positiva de 26%. Outros 28% consideravam a gestão regular.>

O resultado na avaliação de Lula acompanha a oscilação na opinião sobre a economia do país, de acordo com a pesquisa. Para 21%, a economia melhorou nos últimos 12 meses, índice que era de 18% na rodada anterior. Já para 46% a economia piorou (eram 48% em maio e 56% em março).>

O levantamento mostra ainda que mais da metade (56%) dos entrevistados diz não ter ficado sabendo da agenda de justiça tributária do governo federal — da mesma forma, os embates recentes entre o Planalto e o Congresso também passaram despercebidos por metade do público.>

A popularidade do presidente no atual mandato virou uma das principais preocupações governistas a partir do fim do ano passado. Em dezembro, Lula ainda tinha uma avaliação positiva numericamente superior à negativa — 33% a 31%.>