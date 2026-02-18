Furto milionário

Quadrilha furta joias avaliadas em R$ 1 milhão na zona sul de SP

A Polícia Militar foi acionada após o proprietário encontrar o local totalmente revirado e danificado; ninguém foi preso até o momento, e os itens não foram encontrados

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 17:26

Criminosos armados invadiram uma joalheria na zona sul de São Paulo na madrugada da segunda-feira (16) e furtaram diversas joias avaliadas em R$ 1 milhão. O caso ocorreu na alameda Maracatins. A Polícia Militar foi acionada após o proprietário encontrar o local totalmente revirado e danificado. Ninguém foi preso até o momento, e os itens não foram encontrados.

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), os suspeitos arrancaram as câmeras de vigilância e removeram a fiação do sistema de monitoramento. Além das joias, foram levados um faqueiro de prata, travessas e pratos de alto valor. A ocorrência foi registrada no 27º Distrito Policial (Ibirapuera), que determinou a realização de perícia. As investigações estão em andamento para identificar os autores e esclarecer a ação.

