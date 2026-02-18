Home
Bombeiros fazem buscas por bebê recém-nascido que desapareceu em rio em SP

Uma jovem teria entrado com a criança no rio Pardo; ela estacionou seu carro no centro da cidade, e entrou nas águas

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 13:09

Bebê de menos de um mês desapareceu em rio no interior de São Paulo
Bebê de menos de um mês desapareceu em rio no interior de São Paulo Crédito: Reprodução/Google Street View

O Corpo de Bombeiros busca pelo segundo dia um bebê recém-nascido que desapareceu na manhã desta quarta-feira (17) em um rio de Águas de Santa Bárbara (SP). Uma jovem teria entrado com a criança no rio Pardo. Segundo o Corpo de Bombeiros, ela estacionou seu carro no centro da cidade, na avenida Marechal Deodoro, próximo ao número 300, e entrou nas águas. Os dois, no entanto, desapareceram no rio. Ainda de acordo com a corporação, ela foi encontrada consciente, mas desorientada pelas equipes de resgate horas depois.

A mulher, no entanto, estava sem o recém-nascido. Os bombeiros iniciaram as buscas por ele no local, que estava com forte correnteza e grande quantidade de galhadas, mas sem sucesso. Foi feito também um patrulhamento superficial com embarcações. Os socorristas retomaram a operação na manhã de hoje. O leito do rio possui mais de 80 km de extensão e a expectativa é de que consigam percorrer ao menos 20 km dele.

Bombeiros citam complexidade do curso d'água. "É um rio de grande correnteza, que dificulta muito haja vista as muitas pedras. Mas vamos fazer a verificação principalmente nas margens. A alguns quilômetros acima, tem uma usina hidrelétrica, que deve ter as comportas fechadas para trabalharmos com um pouco mais de tranquilidade e segurança", relatou o sargento Alexandre Monteiro à BDC TV.

O UOL entrou em contato com a SSP (Secretaria de Segurança Pública) e aguarda retorno. As identidades da mãe e filho não foram divulgadas.

