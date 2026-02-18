Home
Pé-de-Meia Licenciaturas está com cadastro aberto para 12 mil bolsas

Pé-de-Meia Licenciaturas está com cadastro aberto para 12 mil bolsas

Programa oferece auxílio mensal e poupança para futuros professores; veja quem pode e como participar

Paula Laboissière – Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 13:52

Os interessados em participar do Pé-de-Meia Licenciaturas 2026 já podem realizar o cadastramento de currículo e a pré-inscrição. Nesta edição, serão concedidas até 12 mil bolsas, conforme critérios adicionais de ocupação de vagas estabelecidos em edital.

Programa oferece auxílio mensal e poupança para futuros professores; veja quem pode e como participar

Pé-de-Meia Licenciaturas está com cadastro aberto para 12 mil bolsas

Estudantes elegíveis devem se cadastrar exclusivamente pela Plataforma Freire, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

O Pé-de-Meia Licenciaturas concede bolsa mensal de R$ 1.050 Crédito: MEC/Divulgação

O Pé-de-Meia Licenciaturas concede bolsa mensal de R$ 1.050, sendo R$ 700 reais com liberação imediata. Os outros R$ 350 serão destinados a uma poupança, cujo saque está condicionado ao ingresso do bolsista como professor em uma rede pública de ensino, em até cinco anos após o término da licenciatura.  

O Ministério da Educação disponibiliza um tutorial que orienta sobre a etapa necessária para fazer parte do programa.

Quem pode participar

São elegíveis candidatos que obtiveram nota igual ou superior a 650 no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e que foram aprovados em cursos de licenciatura, na modalidade presencial, por meio de um dos seguintes programas:

  • Sistema de Seleção Unificada (Sisu);
  • Programa Universidade para Todos (Prouni);
  • Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

