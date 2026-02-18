Educação

Pé-de-Meia Licenciaturas está com cadastro aberto para 12 mil bolsas

Programa oferece auxílio mensal e poupança para futuros professores; veja quem pode e como participar

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 13:52

Os interessados em participar do Pé-de-Meia Licenciaturas 2026 já podem realizar o cadastramento de currículo e a pré-inscrição. Nesta edição, serão concedidas até 12 mil bolsas, conforme critérios adicionais de ocupação de vagas estabelecidos em edital.

Estudantes elegíveis devem se cadastrar exclusivamente pela Plataforma Freire, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

O Pé-de-Meia Licenciaturas concede bolsa mensal de R$ 1.050 Crédito: MEC/Divulgação

O Pé-de-Meia Licenciaturas concede bolsa mensal de R$ 1.050, sendo R$ 700 reais com liberação imediata. Os outros R$ 350 serão destinados a uma poupança, cujo saque está condicionado ao ingresso do bolsista como professor em uma rede pública de ensino, em até cinco anos após o término da licenciatura.

O Ministério da Educação disponibiliza um tutorial que orienta sobre a etapa necessária para fazer parte do programa.

Quem pode participar

São elegíveis candidatos que obtiveram nota igual ou superior a 650 no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e que foram aprovados em cursos de licenciatura, na modalidade presencial, por meio de um dos seguintes programas:

Sistema de Seleção Unificada (Sisu);

Programa Universidade para Todos (Prouni);

Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta