Um novo ano letivo, um mundo de oportunidades

Iniciamos nesta quarta-feira (4) mais um ano letivo na rede estadual de ensino. É um dia importante, afinal, tem muitos significados para os diferentes estudantes. Alguns dão os primeiros passos na educação básica; outros se despedem do ensino médio, já focados nos desafios do Enem. Como todo início de um novo ciclo, este momento renova ânimos.



Para nós, da Secretaria da Educação, o início não é de hoje. Programas como o Conexões de Liderança, Música na Rede, Jogos da Rede, para citar alguns, são planejados durante todo o ano por servidores e servidoras empenhados não só em entregar uma escola, e tudo o que ela representa, de excelência, mas, sobretudo, em transformar suas vidas com experiências que por muito tempo eram exclusivas dos alunos da rede privada de ensino.

Quero tomar como exemplo o embarque que aconteceu na última semana de 350 estudantes para diferentes países do mundo pelo Programa de Intercâmbio Estudantil, pensado para que alunos aprendam novos idiomas e tenham experiências transformadoras em suas vidas. O que presenciamos no Aeroporto de Vitória, além da empolgação dos jovens, era a emoção das famílias, o choro de gratidão ao ver seus filhos e filhas viverem esse mundo de oportunidade que a escola pública está ajudando a construir.

Boa parte da sociedade deposita na educação uma enorme expectativa de mudança comportamental dela mesma. Alcançar bons indicadores, como em 2024 alcançamos o 1º lugar do Ideb no Ensino Médio do Brasil, por si só não muda a sociedade em sua essência; mas é certo que oportunizar aos estudantes viverem uma escola de excelência transforma a vida de verdade.

Isso não é obra do acaso. Para que transformações aconteçam, é preciso, antes de mais nada, um projeto político direcionado a isso. É obra, evidentemente, de um governo que acredita nessa educação, mas, essencialmente, é fruto do trabalho de servidores e servidoras dedicados que atuam em diferentes áreas na estrutura da educação pública capixaba.

Para o dia de hoje, de início do ano letivo, eu desejo que cada aluno que se encante com esse mundo de oportunidades não como um sonho metafórico, mas como ferramenta efetiva de transformação de vida. Aos servidores e servidoras, professores, diretores, superintendentes, fica meu reconhecimento pelo trabalho que vai além dos muros da escola; que pretende, ao fim e ao cabo, que esses muros nem existam mais.

