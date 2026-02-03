Penha Tótola
Autor(a) Convidado(a)
É diretora pedagógica da Escola Monteiro

Parceria entre escola e família para começar bem o ano letivo

Um ano letivo feliz é aquele em que o estudante se sente pertencente, respeitado em suas individualidades e encorajado a superar desafios

Publicado em 03/02/2026 às 10h00

O início de um novo ano letivo é sempre marcado por expectativas. Para escolas, alunos, professores e famílias, a volta às aulas representa mais do que o retorno à rotina escolar: é a oportunidade de recomeçar, estabelecer metas e construir, dia após dia, um percurso de aprendizagem significativo e feliz.

Do ponto de vista pedagógico, sabemos que nenhum projeto educacional se sustenta sem uma parceria sólida entre escola e família. A educação é um processo coletivo, que ultrapassa os muros da escola e se fortalece quando há diálogo, confiança e corresponsabilidade. Se família e escola caminham na mesma direção, crianças e adolescentes se sentem mais seguros, acolhidos e motivados a aprender.

Para que o ano letivo seja proveitoso e feliz, a escola deve estar aberta à família, assumindo de fato o compromisso de oferecer um ambiente próximo, seguro, acolhedor e estimulante, com práticas pedagógicas atualizadas e professores atentos às necessidades de cada aluno.

Pais e responsáveis, por outro lado, fazem sua parte pelo sucesso da parceria disponibilizando tempo de qualidade, acompanhando de perto a vida escolar do filho, estando atento às suas demandas, alegrias e desafios e ajudando a estabelecer uma rotina equilibrada entre estudo, descanso e lazer.

Ter horários definidos – não necessariamente “engessados” -, conhecer professores e equipe pedagógica da escola – respeitando a autonomia da instituição, do docente e o próprio protagonismo do estudante -, estar presente em reuniões, ter interesse nas atividades e participar de projetos propostos para a família são atitudes importantes, que ajudam a criança a perceber que é valorizada e entendida como algo que merece atenção da família.

Também é fundamental olhar para além do conteúdo acadêmico. A escola é um espaço de convivência, onde se desenvolvem habilidades socioemocionais como empatia, respeito, responsabilidade e cooperação. Um ano letivo feliz é aquele em que o estudante se sente pertencente, respeitado em suas individualidades e encorajado a superar desafios.

O que esperamos para todos é que o novo ano seja marcado por aprendizados, conquistas e, sobretudo, por relações construídas com afeto e propósito. Quando escola e família atuam como parceiras, o resultado é uma educação mais humana, eficiente e transformadora. E não há outro caminho, se não esse, para fazer do mundo um lugar melhor, mais inclusivo, justo e ético.

