Adolescente morre baleado por colega após brincadeira com revólver em SP

O garoto que foi baleado estava gravando o colega rodar o tambor do revólver quando foi atingido, segundo informações preliminares

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 13:21

Adolescente morreu baleado por arma do pai do amigo dentro de casa na zona sul de SP Crédito: Reprodução/Google Street View

Um adolescente de 16 anos foi morto com um tiro na cabeça durante uma brincadeira com o revólver do pai de um colega no bairro de Jardim Guarujá, na zona sul de São Paulo. O garoto que foi baleado estava gravando o colega rodar o tambor do revólver quando foi atingido, segundo informações preliminares. A vítima estava na casa de um parente desse colega, que também tem 16 anos, no momento do crime. O caso aconteceu na segunda-feira (16). A vítima foi levada ao Hospital M'Boi Mirim, mas teve a morte constatada no local. O corpo dele foi enterrado na manhã de hoje no Cemitério Jardim da Paz, em Embu das Artes.

O adolescente fugiu com o pai em um carro após o ocorrido. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, a mãe do garoto disse que ele se apresentaria à polícia com um advogado, o que não teria acontecido até a manhã desta quarta-feira (18). O caso foi registrado como homicídio no 47º DP do Capão Redondo. A Polícia Civil disse que faz diligências para investigar os fatos.

