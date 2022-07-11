PT irá à PGR para federalizar investigação de assassinato de petista

SÃO PAULO, SP - O Partido dos Trabalhadores irá pedir à Procuradoria-Geral da República (PGR) a federalização das investigações do assassinato do político petista Marcelo Arruda, morto por um bolsonarista na noite de sábado (9), em Foz do Iguaçu, Paraná.
Representantes dos partidos da coligação em torno do nome do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) discutem a possibilidade em reunião do conselho político da pré-campanha nesta segunda (11). Os advogados estão avaliando esse pedido e avaliando como proceder.
Um dos argumentos levantados por petistas é que até hoje não houve conclusão das investigações sobre os tiros que foram disparados contra o ônibus da caravana petista em maio de 2018. E que o que ocorreu com Marcelo não é um caso isolado.
Na abertura da reunião, a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffman, afirmou que diante da liderança do ex-presidente Lula nas pesquisas de intenção de voto, o presidente Jair Bolsonaro (PL) está estimulando uma "guerra suja". "Chegamos fortes até aqui. Por isso temos que ficar atentos, porque o adversário também percebeu", afirmou.
Essa é a segunda reunião do conselho político da pré-campanha. A primeira ocorreu em maio. O encontro foi convocado na semana passada para debater mobilização e organização na reta final da pré-campanha.