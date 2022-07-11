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Morto por bolsonarista

PT irá à PGR para federalizar investigação de assassinato de petista

Para o Partido dos Trabalhadores, caso de Foz do Iguaçu não é isolado, em meio a uma série de episódios de violência na pré-campanha
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 jul 2022 às 14:08

Publicado em 11 de Julho de 2022 às 14:08

  • Catia Seabra e Victoria Azevedo

SÃO PAULO, SP - O Partido dos Trabalhadores irá pedir à Procuradoria-Geral da República (PGR) a federalização das investigações do assassinato do político petista Marcelo Arruda, morto por um bolsonarista na noite de sábado (9), em Foz do Iguaçu, Paraná.
Representantes dos partidos da coligação em torno do nome do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) discutem a possibilidade em reunião do conselho político da pré-campanha nesta segunda (11). Os advogados estão avaliando esse pedido e avaliando como proceder.
Marcelo Arruda Petista assassinado por bolsonarista
Marcelo Arruda Petista assassinado por bolsonarista Crédito: Gleisi Hoffmann/Twitter/Reprodução
Um dos argumentos levantados por petistas é que até hoje não houve conclusão das investigações sobre os tiros que foram disparados contra o ônibus da caravana petista em maio de 2018. E que o que ocorreu com Marcelo não é um caso isolado.
Na abertura da reunião, a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffman, afirmou que diante da liderança do ex-presidente Lula nas pesquisas de intenção de voto, o presidente Jair Bolsonaro (PL) está estimulando uma "guerra suja". "Chegamos fortes até aqui. Por isso temos que ficar atentos, porque o adversário também percebeu", afirmou.
Essa é a segunda reunião do conselho político da pré-campanha. A primeira ocorreu em maio. O encontro foi convocado na semana passada para debater mobilização e organização na reta final da pré-campanha.

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