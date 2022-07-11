PT irá à PGR para federalizar investigação de assassinato de petista

Catia Seabra e Victoria Azevedo

SÃO PAULO, SP - O Partido dos Trabalhadores irá pedir à Procuradoria-Geral da República (PGR) a federalização das investigações do assassinato do político petista Marcelo Arruda , morto por um bolsonarista na noite de sábado (9), em Foz do Iguaçu, Paraná.

Representantes dos partidos da coligação em torno do nome do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) discutem a possibilidade em reunião do conselho político da pré-campanha nesta segunda (11). Os advogados estão avaliando esse pedido e avaliando como proceder.

Marcelo Arruda Petista assassinado por bolsonarista Crédito: Gleisi Hoffmann/Twitter/Reprodução

Um dos argumentos levantados por petistas é que até hoje não houve conclusão das investigações sobre os tiros que foram disparados contra o ônibus da caravana petista em maio de 2018. E que o que ocorreu com Marcelo não é um caso isolado.

Na abertura da reunião, a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffman, afirmou que diante da liderança do ex-presidente Lula nas pesquisas de intenção de voto , o presidente Jair Bolsonaro (PL) está estimulando uma "guerra suja". "Chegamos fortes até aqui. Por isso temos que ficar atentos, porque o adversário também percebeu", afirmou.