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Professor da rede municipal é preso após questionar ação da PM do Rio

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o professor sendo detido com violência por três policiais militares. Um deles dá um mata leão em Lucas, que grita: 'Estão me matando!'

Publicado em 24 de Fevereiro de 2020 às 17:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 fev 2020 às 17:49
Professor da rede municipal é preso após questionar ação da PM do Rio Crédito: Divulgação | Redes Sociais
O professor de artes Lucas Inácio Nascimento foi preso na tarde deste domingo (23) no centro do Rio de Janeiro após questionar a conduta de policiais militares que revistavam dois homens. Os agentes acusam Lucas de desacato e de ter facilitado a fuga dos suspeitos.
Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o professor sendo detido com violência por três policiais militares. Um deles dá um mata leão em Lucas, que grita: "Estão me matando!"
Um amigo do professor afirmou que ele foi ao mercado, perto de sua residência, na Lapa, e que interferiu em uma abordagem policial que considerou violenta. Os rapazes que estavam sendo revistados teriam aproveitado para fugir.
Lucas foi encaminhado para a 5ª DP (Mem de Sá) e deve passar por audiência de custódia nesta segunda (24). A defesa ingressou com um habeas corpus durante o plantão judicial, mas teve o pedido negado.
Ele é professor da rede municipal e está sendo acompanhado pela Comissão de Direitos Humanos da OAB-RJ.
A reportagem questionou a Polícia Militar sobre o motivo da prisão de Lucas, mas não obteve resposta.

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