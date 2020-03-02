Procon-SP notifica Heineken sobre garrafas que podem soltar lascas de vidro

O Procon do estado de São Paulo, notificou o Grupo Heineken no Brasil a prestar esclarecimentos sobre as garrafas long neck 330ml que podem soltar lascas de vidro ao abrir, causando lesões ou ingestão acidental do vidro. A notificação foi recebida na sexta-feira (21), pela empresa e deverá ser respondida em sete dias.
A empresa deverá apresentar informações sobre quando e como foi detectado o problema; quais as consequências do defeito e quais riscos oferece para saúde e segurança dos consumidores; quais procedimentos adotados junto aos consumidores para a reparação do defeito; se houve acidentes e, em caso positivo, detalhar as informações sobre o fato incluindo quais providências foram tomadas
A empresa deverá ainda detalhar o produto afetado (modelo, lote, período inicial e final de fabricação); apresentar e comprovar os anúncios publicitários veiculados em todos os meios de comunicação, indicando veículos, periodicidade e horários de inserção (plano de mídia) e demais meios utilizados; esclarecer sobre a quantidade dos produtos comercializados distribuída entre os Estados da Federação, sobre a quantidade de postos de atendimento no Estado de São Paulo e o tempo médio de duração do atendimento.
A Heineken está fazendo uma campanha de recall, que ela chama de recall voluntário, em que informa ter constatado alteração em garrafas de lotes específicos long neck 330ml identificados com as letras CH em alto-relevo na parte inferior da garrafa que podem apresentar desprendimento de lascas de vidro no momento da abertura com risco de ferimento ou ingestão acidental.
Segundo no comunicado realizado, a Heineken orienta os consumidores a abrirem a garrafa seguindo as instruções que constam na tampa, ainda com mais cuidado, e caso identifique algum problema no bocal, não consuma e peça substituição ou reembolso por meio dos contatos 0800 885 2462 ou [email protected]
Não se trata de uma campanha voluntária, mas de um recall, chamada obrigatória prevista em lei que tem como objetivo preservar a segurança e saúde dos consumidores, afirma o diretor executivo do @procon-sp, Fernando Capez, a Heineken precisa cumprir etapas de divulgação e, em vez de ensinar o consumidor a abrir a garrafa sem se cortar, deve anunciar o recolhimento dos produtos alterados, completa.
Os consumidores que sofreram algum tipo de acidente poderão solicitar, por meio do Judiciário, a reparação dos danos eventualmente sofridos.