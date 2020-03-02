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Defesa do Consumidor

Procon-SP notifica Heineken sobre garrafas que podem soltar lascas de vidro

A entidade quer saber número de itens afetado com problemas e como será feito o recolhimento

Publicado em 02 de Março de 2020 às 15:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mar 2020 às 15:23
A notificação foi recebida na sexta-feira (21), pela empresa e deverá ser respondida em sete dias. Crédito: Divulgação
O Procon do estado de São Paulo, notificou o Grupo Heineken no Brasil a prestar esclarecimentos sobre as garrafas long neck 330ml que podem soltar lascas de vidro ao abrir, causando lesões ou ingestão acidental do vidro. A notificação foi recebida na sexta-feira (21), pela empresa e deverá ser respondida em sete dias.
A empresa deverá apresentar informações sobre quando e como foi detectado o problema; quais as consequências do defeito e quais riscos oferece para saúde e segurança dos consumidores; quais procedimentos adotados junto aos consumidores para a reparação do defeito; se houve acidentes e, em caso positivo, detalhar as informações sobre o fato incluindo quais providências foram tomadas
A empresa deverá ainda detalhar o produto afetado (modelo, lote, período inicial e final de fabricação); apresentar e comprovar os anúncios publicitários veiculados em todos os meios de comunicação, indicando veículos, periodicidade e horários de inserção (plano de mídia) e demais meios utilizados; esclarecer sobre a quantidade dos produtos comercializados distribuída entre os Estados da Federação, sobre a quantidade de postos de atendimento no Estado de São Paulo e o tempo médio de duração do atendimento.
A Heineken está fazendo uma campanha de recall, que ela chama de recall voluntário, em que informa ter constatado alteração em garrafas de lotes específicos long neck 330ml  identificados com as letras CH em alto-relevo na parte inferior da garrafa  que podem apresentar desprendimento de lascas de vidro no momento da abertura com risco de ferimento ou ingestão acidental.
Segundo no comunicado realizado, a Heineken orienta os consumidores a abrirem a garrafa seguindo as instruções que constam na tampa, ainda com mais cuidado, e caso identifique algum problema no bocal, não consuma e peça substituição ou reembolso por meio dos contatos 0800 885 2462 ou [email protected]
Não se trata de uma campanha voluntária, mas de um recall, chamada obrigatória prevista em lei que tem como objetivo preservar a segurança e saúde dos consumidores, afirma o diretor executivo do @procon-sp, Fernando Capez, a Heineken precisa cumprir etapas de divulgação e, em vez de ensinar o consumidor a abrir a garrafa sem se cortar, deve anunciar o recolhimento dos produtos alterados, completa.
Os consumidores que sofreram algum tipo de acidente poderão solicitar, por meio do Judiciário, a reparação dos danos eventualmente sofridos.

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