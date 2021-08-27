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Comprovante imunização

Prefeitura de São Paulo adia início de passaporte da vacina

Gestão municipal chegou a dizer que passaporte seria obrigatório, mas depois afirmou que será opcional em bares, restaurantes e shoppings

Publicado em 27 de Agosto de 2021 às 18:05

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 ago 2021 às 18:05
Vacinação
O plano original da capital paulista era que eventos e feiras começassem a pedir comprovante de vacinação ​na próxima segunda-feira (30).  Crédito: Raquel Portugal/Fiocruz
A apresentação do passaporte da vacina, prevista para esta sexta-feira (27), foi adiada pela Prefeitura de São Paulo, gestão Ricardo Nunes (MDB). O plano original da capital paulista era que eventos e feiras começassem a pedir comprovante de vacinação ​na próxima segunda-feira (30), mas, segundo apurou a reportagem, a Secretaria Municipal da Saúde estuda dar início ao projeto na quarta (1º).
Em entrevista coletiva na manhã desta sexta, o prefeito afirmou que o sistema está pronto e que, inclusive, já foi testado, porém depende da disponibilização dos números da vacinação pela Secretaria Estadual de Saúde para dar início ao projeto.
"O Felipe [Soares Neves], que desenvolveu o portal Dê Olho na Fila, o filômetro, esteve na prefeitura com toda a equipe da Saúde [na tarde de quinta, 26] e apresentou o sistema. Fizemos o teste no local e está funcionando perfeitamente bem", diz Ricardo Nunes, durante o lançamento do Centro de Promoção e Defesa dos Direitos da População em Situação de Rua e do Guia PopRua, nesta sexta.
"A gente agora só está aguardando que a Secretaria do estado disponibilize os dados para jogar no sistema, é a última coisa que falta", completa.
Apesar disso, o prefeito disse que espera apresentar o projeto oficialmente neste sábado (28), domingo (29) ou, no máximo, na segunda (30).
"Gostaria muito de estar apresentando isso hoje [sexta], mas ainda não é possível", afirma Nunes. "Quando estiver funcionando, será apenas baixar o aplicativo do E-Saúde de São Paulo e vai aparecer automaticamente se você está vacinado", destaca.

RESPOSTA

Em nota à reportagem, o Governo de São Paulo, gestão João Doria (PSDB), por meia da Secretaria da Saúde, afirma que o município é responsável pelo registro das doses de vacinas contra Covid-19 aplicadas na população local e tem acesso a estas informações na plataforma estadual Vacivida.
Além disso, a pasta diz que o governo já oferece tanto o comprovante de vacinação físico/impresso quanto em formato digital, disponível via aplicativo do Poupatempo Digital, e que ambos formatos estão disponíveis para qualquer pessoa imunizada.

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