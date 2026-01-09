Tensão

Polícia intervém em troca de tiros entre homens no RJ

A equipe atuava na rua Gilda de Abreu, no bairro Catumbi, quando notaram uma movimentação suspeita próximo ao viaduto

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 13:47

Dois homens morreram durante uma troca de tiros na madrugada desta sexta-feira (9) na região do viaduto 31 de Março, no Rio. A PM informou que atendia a uma ocorrência de roubo de veículo quando ouviram disparos próximos. A equipe atuava na rua Gilda de Abreu, no bairro Catumbi, quando notaram uma movimentação suspeita próximo ao viaduto.

Os policiais disseram ter encontrado homens armados em confronto entre si. Sem especificar quantos eram, conforme a corporação, os suspeitos que estavam em um automóvel dispararam contra um dos policiais, o que teria iniciado uma reação dos outros agentes. Depois da troca de tiros, foi encontrado um homem caído no chão. Em nota, a polícia afirmou que ele já estava morto. Perto do corpo, foram apreendidos uma faca, um carregador de arma de fogo alongado e estojos deflagrados.

Um segundo suspeito também foi achado baleado. A PM relatou que ele foi socorrido ao Hospital Souza Aguiar, onde não resistiu aos ferimentos e morreu. Não há informações de que algum policial tenha sido ferido no suposto confronto. Ninguém foi preso. Segundo os policiais, os homens que atiraram de dentro do carro fugiram do local logo após o ocorrido.

O caso está sendo investigado. A Delegacia de Homicídios da Capital falou que está apurando a morte dos dois, que ainda não foram identificados.

Uma faixa da avenida 31 de março foi interditada devido às mortes. A interdição ocorreu no sentido Centro, na altura da rua Eleone de Almeida, mas não há retenção no trânsito, segundo o Centro de Operações Rio.

