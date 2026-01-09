Home
>
Brasil
>
Jacaré é capturado por bombeiros em praia da Zona Sudoeste do Rio

Jacaré é capturado por bombeiros em praia da Zona Sudoeste do Rio

De acordo com o biólogo Ricardo Freitas Filho, fundador do Instituto Jacaré, no Rio, o aparecimento do animal na praia está relacionado à ligação direta entre o litoral da zona oeste e o complexo lagunar de Jacarepaguá

ALÉXIA SOUSA

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 09:24

De acordo com os bombeiros, o resgate foi realizado com o uso de cordas e técnicas específicas para contenção, sem que ninguém ficasse ferido
De acordo com os bombeiros, o resgate foi realizado com o uso de cordas e técnicas específicas para contenção, sem que ninguém ficasse ferido Crédito: Reprodução/ G1 RJ

Um jacaré foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros na manhã de terça-feira (6) após ser avistado na faixa de areia da praia da Macumba, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. O animal chamou a atenção de banhistas e frequentadores da região. Imagens registradas no local mostram bombeiros utilizando equipamentos de proteção e uma gaiola de contenção para realizar o manejo do jacaré ainda na areia, próximo ao calçadão. Segundo a corporação, o resgate ocorreu sem incidentes, e não houve registro de feridos.

Recomendado para você

De acordo com o biólogo Ricardo Freitas Filho, fundador do Instituto Jacaré, no Rio, o aparecimento do animal na praia está relacionado à ligação direta entre o litoral da zona oeste e o complexo lagunar de Jacarepaguá

Jacaré é capturado por bombeiros em praia da Zona Sudoeste do Rio

Quase metade dos processos registrados pelo Plantão Judiciário no Rio de Janeiro, durante o recesso de final de ano, foram relativos a medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha, segundo o Tribunal de Justiça do Rio.

RJ: 47% das ações foram medidas protetivas para mulheres no fim do ano

"O uso do aparelho ficaria restrito ao acompanhamento de canais de notícias, inclusive por meio de plataformas de streaming amplamente utilizadas para a veiculação de conteúdo jornalístico", defendem os advogados

Defesa de Bolsonaro pede ao STF que ex-presidente tenha assistência religiosa e Smart TV

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe do quartel da área foi acionada e realizou a captura seguindo técnicas adequadas de segurança, tanto para os agentes quanto para o animal. Após o resgate, o jacaré foi devolvido ao seu habitat natural. A praia da Macumba fica no bairro do Recreio dos Bandeirantes e se estende por cerca de 2,5 quilômetros entre a praia do Pontal e a praia do Secreto. A região é conhecida pelas ondas fortes, que atraem surfistas, e pela proximidade com áreas de vegetação, canais e lagoas.

Segundo o biólogo Ricardo Freitas Filho, fundador do Instituto Jacaré, no Rio, o aparecimento do animal na praia está relacionado à ligação direta entre o litoral da zona oeste e o complexo lagunar de Jacarepaguá. "Em períodos de chuva forte, a água dos rios desce com mais velocidade, carrega vegetação e acaba levando os jacarés junto. Eles vão parar no mar de forma acidental e tentam retornar para a água doce, mas podem sair diretamente na praia", afirmou.

Ainda segundo Freitas Filho, os jacarés costumam chegar à faixa de areia exaustos e sob estresse após esse deslocamento forçado. "Os riscos para os animais nesse caso se tratam porque eles chegam exaustos. O resgate chega até ser mais facilitado", disse. O biólogo desenvolve um estudo há mais de duas décadas dos jacarés do complexo lagunar. Nessas condições, afirma ele, a falta de manejo técnico adequado durante o resgate pode aumentar o sofrimento do animal, provocar ferimentos e comprometer a devolução segura ao habitat natural.

Leia mais

Imagem - As crises dos Três Poderes: o que não faltam ao Brasil são problemas

As crises dos Três Poderes: o que não faltam ao Brasil são problemas

Imagem - Ufes e saneamento: ainda esperamos a unidade de conservação

Ufes e saneamento: ainda esperamos a unidade de conservação

Imagem - Após 53 anos de história, tradicional bar fecha as portas no ES

Após 53 anos de história, tradicional bar fecha as portas no ES

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais