É graduado em Direito pela Ufes e assessor jurídico do Ministério Público Federal (MPF). Questões de cidadania e sociedade têm destaque neste espaço. Escreve às sextas-feiras
Ufes e saneamento: ainda esperamos a unidade de conservação
As obras de saneamento são um bom sinal. A Universidade tem a tarefa urgente e inadiável de ir além da obra em curso e buscar, com máxima prioridade, a solução definitiva para o tratamento de todos os efluentes e, finalmente, cumprir a Resolução de 2005
