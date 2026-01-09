Caio Neri
Caio Neri
É graduado em Direito pela Ufes e assessor jurídico do Ministério Público Federal (MPF). Questões de cidadania e sociedade têm destaque neste espaço. Escreve às sextas-feiras

Ufes e saneamento: ainda esperamos a unidade de conservação

As obras de saneamento são um bom sinal. A Universidade tem a tarefa urgente e inadiável de ir além da obra em curso e buscar, com máxima prioridade, a solução definitiva para o tratamento de todos os efluentes e, finalmente, cumprir a Resolução de 2005

Publicado em 09/01/2026 às 03h00


