Polícia faz segundo dia de operação contra o TCP no Rio de Janeiro

A operação desta quinta tem como alvos suspeitos de envolvimento em roubos de cargas e de veículos de luxo; um homem foi preso em flagrante e levado para a Cidade da Polícia

BRUNA FANTTI

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 14:24

Policiais localizaram uma área de lazer que seria utilizada por traficantes na comunidade do Rebu, em Senador Camará
Policiais localizaram uma área de lazer que seria utilizada por traficantes na comunidade do Rebu, em Senador Camará Crédito: Reprodução/PCERJ

A Polícia Civil e Polícia Militar realizam, na manhã desta quinta (8), uma operação conjunta em Senador Camará e na Vila Aliança, na zona oeste do Rio de Janeiro. A ação mira, pelo segundo dia consecutivo, criminosos ligados ao TCP (Terceiro Comando Puro). A operação desta quinta tem como alvos suspeitos de envolvimento em roubos de cargas e de veículos de luxo. Um homem foi preso em flagrante e levado para a Cidade da Polícia, na zona norte. Durante a incursão, os agentes encontraram uma área de lazer com piscina que, segundo as investigações, seria utilizada por traficantes na comunidade do Rebu.

A ação conta com cerca de 500 policiais, além do apoio de veículos blindados, ambulância blindada e outros equipamentos especiais, que cercam toda a região. No momento da entrada das forças de segurança na comunidade, houve confronto. Criminosos incendiaram barricadas e utilizaram caminhões para dificultar o avanço das equipes na Vila Aliança. Não há balanço de apreensão de armas, drogas ou veículos.

Na quarta (7), a Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu três suspeitos de tráfico na localidade conhecida como Buraco do Boi, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e identificou a construção de um novo espaço de lazer atribuído ao traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão. Ele é apontado como líder do Complexo de Israel, formado durante a pandemia de Covid-19, segundo a polícia. Ele não possui defesa. Após tomar territórios do Comando Vermelho, ele uniu as comunidades com pontes, sendo a maior sobre o rio Pavuna. As obras facilitaram o deslocamento de seus comparsas.

