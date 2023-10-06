Polícia encontra corpos de suspeitos de matar médicos em quiosque no RJ

No fim da noite de quinta-feira, a polícia localizou quatro corpos dentro de dois carros. Segundo o site G1, três corpos estavam dentro de um carro na Rua Abrahão Jabour, nas proximidades do Riocentro; e outro no segundo veículo, na Avenida Tenente-Coronel Muniz de Aragão, na Gardênia Azul.

Um do corpos foi achado dentro de um veículo na Avenida Tenente-Coronel Muniz de Aragão, na Gardênia Azul Crédito: Reprodução/TV Globo

Ainda segundo o G1, a polícia confirmou que dois dos quatro corpos encontrados são de suspeitos de terem participado do ataque a tiros contra os médicos. São eles:

Philip Motta Pereira, o Lesk : o corpo dele estava no veículo localizado na Gardênia.

: o corpo dele estava no veículo localizado na Gardênia. Ryan Nunes de Almeida, o Ryan : ele integrava o grupo liderado por Lesk, chamado de "Equipe Sombra".

: ele integrava o grupo liderado por Lesk, chamado de "Equipe Sombra". Os outros dois corpos que foram encontrados ainda serão identificados.

Uma das principais linhas de investigação é a de que o ortopedista Perseu Ribeiro Almeida, 33, foi confundido com Taillon de Alcantara Pereira Barbosa, 26, acusado pelo Ministério Público estadual de integrar a milícia de Rio das Pedras.

Miliciano Taillon de Alcantara Pereira Barbos (à esquerda), seria o alvo e teria sido confundido com o médico Perseu Ribeiro Almeida, (à direita) assassinado nesta madrugada Crédito: Reprodução TV Globo

A ordem para matar os médicos no quiosque teria partido de Phillip Motta Pereira, o Lesk, responsável pela narcomilícia da Gardênia Azul, zona oeste da cidade, segundo informações de investigadores. A motivação seria uma vingança pela morte de outro miliciano.

A narcomilícia da Gardênia surgiu após uma disputa interna da milícia na região, em dezembro de 2022. Traficantes do Complexo da Penha, na zona norte, liderados por Edgar Alves de Andrade, o Doca, propuseram aliança a Pereira: em troca de armas e homens para tomarem o local, queriam lucros com as máquinas caça-níqueis e a venda de drogas.

Também ofereciam abrigo em seus territórios, como o Complexo da Penha, uma extensão do Complexo do Alemão, as principais bases do Comando Vermelho no Estado.

Devido a esse apoio, a narcomilícia se expandiu na zona oeste, e houve disputas na região. Nos seis primeiros meses deste ano, pelo menos 50 pessoas morreram na região.

Somente uma rua, chamada Araticum, foi apelidada de rua da morte. Nela, 14 pessoas foram assassinadas na disputa entre a narcomilícia e milicianos locais.

Após o crime contra os médicos, os atiradores teriam se refugiado em áreas do Comando Vermelho. Em redes sociais, chegaram a postar que Taillon, que ganhou liberdade condicional há dez dias, havia sido morto. As postagens foram apagadas em seguida.

Imagens de câmeras obtidas pela polícia mostram o veículo utilizado pelos criminosos em uma área próxima a Cidade de Deus, na zona oeste. Eles dizem acreditar que essa tenha sido a primeira parada dos suspeitos.

Com o erro constatado e a repercussão, os traficantes teriam feito um "tribunal do tráfico". Doca teria ordenado a morte de todos, inclusive do líder da narcomilícia, e avisado à polícia por intermédio de informantes, de acordo com informações de investigadores.

O ataque aos médicos ocorreu no quiosque Nana 2 na orla da Barra da Tijuca, na madrugada desta quinta (5). Eles estavam conversando, comendo e bebendo quando, às 0h50, um carro parou na avenida Lúcio Costa.

A ação dos criminosos durou, no total, 27 segundos. Três deles desceram do carro, dispararam contra as vítimas e voltaram para o veículo. Um quarto envolvido aguardou no volante. Segundo a polícia, foram recolhidos 33 estojos de pistola 9 mm no local do crime.

Uma testemunha que estava no quiosque e prestou depoimento à polícia afirmou que não houve anúncio de assalto antes dos disparos e nenhum pertence das vítimas foi levado pelos criminosos.

Além de Perseu Ribeiro Almeida, foram mortos Marcos de Andrade Corsato, 62, e Diego Ralf de Souza Bomfim, 35, irmão da deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL). Cada um deles foi alvejado por ao menos quatro tiros.

De acordo com o laudo inicial, a maior parte dos tiros atingiu o peito das vítimas o que reforça, segundo policiais ouvidos pela Folha, a tese de que foi uma execução.