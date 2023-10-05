Veja o que se sabe sobre a execução de três médicos no Rio de Janeiro

Marcos de Andrade Corsato, 62, Diego Ralf de Souza Bomfim, 35, e Perseu Ribeiro Almeida, 33, morreram na madrugada desta quinta-feira (5) na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Crédito: Reprodução

A ação dos criminosos que mataram na madrugada desta quinta-feira (5) três médicos em um quiosque da praia da Barra da Tijuca , zona oeste do Rio de Janeiro, durou exatos 27 segundos. Foi neste intervalo que três pessoas desembarcaram do carro, dispararam contra as vítimas, e retornaram para o veículo para a fuga. Um quarto envolvido aguardava no volante para sair em disparada.

Como o crime aconteceu?

Os quatro médicos estavam no quiosque Nana 2 na orla da Barra da Tijuca conversando, comendo e bebendo quando, às 0h50, um carro parou na avenida Lúcio Costa. Três pessoas vestidos de roupas escuras desembarcaram correndo do veículo e atiraram contra as vítimas --uma quarta pessoa permaneceu no veículo.

Imagens da câmera de segurança do quiosque mostra que as vítimas não notaram a aproximação dos criminosos até o momento do primeiro disparo. A ação dos criminosos durou 27 segundos. Segundo a polícia, foram recolhidos 33 estojos de pistola 9 mm no local do crime.

Uma testemunha que estava no quiosque e prestou depoimento à polícia afirmou que não houve anúncio de assalto antes dos disparos e nenhum pertence das vítimas foi levado pelos criminosos. Mais testemunhas estão sendo ouvidas e imagens de câmeras de segurança são analisadas para identificar o veículo que transportou os suspeitos. A polícia também apreendeu os celulares das vítimas.

Quais são as hipóteses para o crime?

Investigadores ouvidos pela reportagem dizem que a hipótese de execução ganhou força pois é possível ver nas imagens de câmeras de segurança que os criminosos que desceram do veículo atirando. Eles também voltaram até o quiosque para realizar mais disparos, em prática conhecida como "confere", na qual o assassino realiza mais disparos para se certificar da morte de seu alvo.

A suspeita da polícia é de que, pelos ferimentos, os assassinos tenham mirado na região do coração das vítimas, reforçando a tese de que o caso foi uma execução. Apenas o laudo oficial, porém, poderá confirmar quantos disparos atingiram as vítimas. A necrópsia ficará sob sigilo até a conclusão do caso. Os corpos estão no IML (Instituto Médico Legal) do Rio de Janeiro.

Algum deles já tinha recebido ameaça?

Os celulares dos médicos foram apreendidos e irão passar por perícia. Não foi divulgado se algum deles tinha sofrido alguma ameaça. Os policiais não descartam a possibilidade deles terem sido mortos por engano.

Por que se discute a federalização do caso?

O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que a Polícia Federal vai acompanhar o caso, mas não falou em federalização das investigações até o momento. O envolvimento da corporação se deve, segundo o ministro, ao fato de Diego Bomfim ser irmão da deputada Sâmia Bomfim (PSol), casada com o deputado Glauber Braga (PSol).

"Em face da hipótese de relação com a atuação de dois parlamentares federais, determinei à Polícia Federal que acompanhe as investigações sobre a execução de médicos no Rio. Após essas providências iniciais imediatas, analisaremos juridicamente o caso. Minha solidariedade à deputada Sâmia, ao deputado Glauber e familiares", escreveu o ministro.

A possibilidade de ser um crime de conotação política foi esvaziada pelo deputado Tarcísio Motta (PSol), pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro. "Nada indica isso [uma execução por razões políticas] até aqui. Estamos trabalhando com muita cautela. É preciso esperar o avanço da investigação policial", disse ele à colunista Mônica Bergamo.