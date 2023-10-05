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Violência

Veja quem são os médicos assassinados a tiros em quiosque no Rio

Vítimas estavam na cidade para congresso de ortopedia; um deles era irmão da deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 out 2023 às 10:06

Publicado em 05 de Outubro de 2023 às 10:06

Três médicos foram assassinados a tiros na madrugada desta quinta-feira (5) em um quiosque de praia na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Um quarto médico ficou ferido e foi levado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, no mesmo bairro.
Dois dos mortos são de São Paulo e o terceiro é da Bahia.

Veja quem são as vítimas

Médico, irmão da deputada Sâmia Bomfim (PSOL), é uma das vítimas do assassinato
Médico, irmão da deputada Sâmia Bomfim (PSOL), é uma das vítimas do assassinato Crédito: Diego Bomfim no Instagram
Diego Ralf de Souza Bomfim, 35: Médico ortopedista, cirurgião do pé e tornozelo. Era irmão da deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL).
Médico Marcos de Andrade Corsato é uma das vítimas de assassinato no Rio de Janeiro
Médico Marcos de Andrade Corsato é uma das vítimas de assassinato no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Marcos de Andrade Corsato, 62: Médico assistente do grupo de Tornozelo e Pé do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (Universidade de São Paulo). Era também médico na Clifom (Clínica de Fraturas e Ortopedia da Mooca).
"O Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP recebeu com consternação a notícia do falecimento de Marcos de Andrade Corsato, bem como dos ex- residentes Diego Ralf Bomfim e Perseu Ribeiro Almeida. O instituto estende as condolências aos familiares e amigos", afirmou em nota.
Marcos de Andrade Corsato, uma das vítimas de execução no RJ
Marcos de Andrade Corsato, uma das vítimas de execução no RJ Crédito: Reprodução
Perseu Ribeiro Almeida, 33: Formado em Medicina pelo Instituto Mantenedor de Ensino Superior da Bahia, era especialista em cirurgia do pé e tornozelo pelo Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP.

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