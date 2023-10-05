Veja quem são os médicos assassinados a tiros em quiosque no Rio

Dois dos mortos são de São Paulo e o terceiro é da Bahia.

Veja quem são as vítimas

Médico, irmão da deputada Sâmia Bomfim (PSOL), é uma das vítimas do assassinato Crédito: Diego Bomfim no Instagram

Diego Ralf de Souza Bomfim, 35: Médico ortopedista, cirurgião do pé e tornozelo. Era irmão da deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL).

Médico Marcos de Andrade Corsato é uma das vítimas de assassinato no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Marcos de Andrade Corsato, 62: Médico assistente do grupo de Tornozelo e Pé do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (Universidade de São Paulo). Era também médico na Clifom (Clínica de Fraturas e Ortopedia da Mooca).

"O Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP recebeu com consternação a notícia do falecimento de Marcos de Andrade Corsato, bem como dos ex- residentes Diego Ralf Bomfim e Perseu Ribeiro Almeida. O instituto estende as condolências aos familiares e amigos", afirmou em nota.

Marcos de Andrade Corsato, uma das vítimas de execução no RJ Crédito: Reprodução