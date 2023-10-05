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Execução

Médico irmão de deputada do PSOL é um dos mortos em quiosque no RJ

Crime aconteceu na madrugada desta quinta-feira, na Avenida Lúcio Costa. Além de Diego Bomfim, que é cunhado do deputado Glauber Braga, outros dois homens morreram
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 out 2023 às 10:31

Publicado em 05 de Outubro de 2023 às 10:31

O presidente Lula (PT) lamentou nesta quinta-feira (5) o assassinato de três médicos nesta madrugada no Rio de Janeiro. Um deles, Diego Ralf, era irmão da deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-RJ) e e cunhado do também deputado Glauber Braga, também do PSOL. Diego chegou a ser levado para o Hospital Lourenço Jorge, mas não resistiu aos ferimentos.
Médico, irmão da deputada Sâmia Bomfim (PSOL), é uma das vítimas do assassinato
Médico, irmão da deputada Sâmia Bomfim (PSOL), é uma das vítimas do assassinato Crédito: Diego Bomfim no Instagram
"Recebi com grande tristeza e indignação a notícia da execução de Diego Ralf Bomfim, Marcos de Andrade Corsato e Perseu Ribeiro Almeida na orla da Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, na madrugada desta quinta-feira", escreveu Lula no X, antigo Twitter.

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Lula reforçou que a PF acompanhará o caso. O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que determinou que a corporação siga as investigações, pela possível relação política.

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