Médico irmão de deputada do PSOL é um dos mortos em quiosque no RJ

O presidente Lula (PT) lamentou nesta quinta-feira (5) o assassinato de três médicos nesta madrugada no Rio de Janeiro. Um deles, Diego Ralf, era irmão da deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-RJ) e e cunhado do também deputado Glauber Braga, também do PSOL. Diego chegou a ser levado para o Hospital Lourenço Jorge, mas não resistiu aos ferimentos.
"Recebi com grande tristeza e indignação a notícia da execução de Diego Ralf Bomfim, Marcos de Andrade Corsato e Perseu Ribeiro Almeida na orla da Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, na madrugada desta quinta-feira", escreveu Lula no X, antigo Twitter.
Lula reforçou que a PF acompanhará o caso. O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que determinou que a corporação siga as investigações, pela possível relação política.