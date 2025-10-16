Home
>
Brasil
>
Polícia de SP faz operação contra quadrilha de roubo de celulares e alianças

Polícia de SP faz operação contra quadrilha de roubo de celulares e alianças

A operação chamada Conexões Ocultas foca em criminosos envolvidos em latrocínios. Também mira receptadores de objetos roubados e fornecedores de placas falsas e armas

FRANCISCO LIMA NETO

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 09:53

Polícia de SP faz operação contra quadrilha de roubo de celulares e alianças
Polícia de SP faz operação contra quadrilha de roubo de celulares e alianças Crédito: Reprodução/Folha

O Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) faz operação na manhã desta quinta-feira (16) contra quadrilha especializada em roubo de celulares e de alianças. As equipes cumprem 43 mandados de busca e apreensão na região central, na zona sul e também no Distrito Federal.

Recomendado para você

A operação chamada Conexões Ocultas foca em criminosos envolvidos em latrocínios. Também mira receptadores de objetos roubados e fornecedores de placas falsas e armas

Polícia de SP faz operação contra quadrilha de roubo de celulares e alianças

O calor extremo aumenta o risco de infartos, insuficiência cardíaca e outras complicações, especialmente em pessoas com doenças crônicas

Mortes causadas pelo calor podem dobrar e afetar principalmente idosos

O estudante foi levado ao Hospital Ipiranga, mas teve duas paradas cardiorrespiratórias antes de ser submetido a cirurgia

'Tem que sofrer mesmo', disse bombeiro durante atendimento a estudante de medicina baleado

A operação chamada Conexões Ocultas foca em criminosos envolvidos em latrocínios. Também mira receptadores de objetos roubados e fornecedores de placas falsas e armas. Um homem morreu em Paraisópolis durante a ação policial. De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), ele reagiu à abordagem e iniciou um confronto com os policiais, que revidaram. Ele foi atingido e teve o óbito constatado no local por uma equipe do Resgate.

A ação é feita após um ano e meio de investigações e levantamentos. As informações surgiram a partir de diversas prisões de envolvidos no esquema criminoso. Inclusive a criação de uma estrutura compartimentada em diversas funções que vão de roubo até comércio de joias. A operação conta com cerca de 170 policiais e ocorre simultaneamente na capital paulista e em Brasília, com o apoio do GER (Grupo Especial de Reação) e do SAT (Serviço Aerotático), segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública).

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Inscrições para o concurso público da Polícia Civil começam nesta quinta-feira (16)

Inscrições para o concurso público da Polícia Civil começam nesta quinta-feira (16)

Imagem - Tempo chuvoso? Veja como manter a rotina de treinos

Tempo chuvoso? Veja como manter a rotina de treinos

Imagem - "Já acabou, doutor?": uma homenagem ao Dia do Anestesiologista

"Já acabou, doutor?": uma homenagem ao Dia do Anestesiologista

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais