Polícia de SC investiga mortes de empresária e policial encontrados em motel

O casal foi encontrado morto no final da noite de segunda-feira (11) na banheira de um motel em São José, na Grande Florianópolis

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 09:39

Casal foi encontrado morto, em Florianópolis Crédito: Reprodução

A polícia de Santa Catarina investiga a causa das mortes da empresária Ana Carolina Silva e do policial militar Jeferson Luiz Sagas, ambos com 37 anos. O casal foi encontrado morto no final da noite de segunda-feira (11) na banheira de um motel em São José, na Grande Florianópolis. Os dois haviam desaparecido no domingo (10), após participar de uma festa, e familiares chegaram a pedir ajuda para localizá-los.



Segundo o delegado Felipe Simão, da Polícia Civil em São José, várias possibilidades são investigadas: homicídio, acidente ou suicídio. "As avaliações são em torno da vida privada do casal e dos elementos colhidos no local onde foram encontrados", disse em entrevista.

Ana Carolina era proprietária da esmalteria Moodnails, em São José. Em nota, a empresa lamentou a morte. "Nos despedimos de uma mãe, uma chefa, uma filha, uma esposa, uma irmã, uma mulher excepcional". O casal deixou uma filha de 4 anos. A empresária foi velada e sepultada nesta terça (12). O velório do policial será nesta quarta-feira (13).

