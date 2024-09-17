Polícia apreende 750 celulares após tentar recuperar aparelhos furtados no Rock in Rio

Celulares apreendidos pela Polícia Civil do Rio; investigação quer saber quais foram furtados no Rock in Rio Crédito: Divulgação/Polícia Civil

A Polícia Civil do Rio de Janeiro apreendeu nesta segunda-feira (16) 750 celulares durante uma ação na rua Uruguaiana, região de mercado popular no centro da cidade. A operação tenta recuperar aparelhos furtados durante o Rock in Rio, que começou na última sexta (13).

Duas pessoas foram presas em flagrante por suspeita de receptação qualificada. Elas vendiam os aparelhos, que são de origem suspeita, segundo a polícia, em boxes montados na região conhecida como Camelódromo. A Polícia Civil agora investiga quantos dos 750 aparelhos foram furtados durante os três primeiros dias de Rock in Rio. A equipe também quer encontrar os legítimos proprietários dos celulares para restituir os bens.

A ação foi iniciada após cruzamento de dados, segundo a Polícia Civil. Agentes da DRCPIM (Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Propriedade Imaterial) e da 19ª DP (Tijuca) monitoraram os furtos ocorridos durante o evento, que acontece na Cidade do Rock, zona oeste do Rio, e chegaram a um box localizado na rua Uruguaiana, no centro.