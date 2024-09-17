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Operação

Polícia apreende 750 celulares após tentar recuperar aparelhos furtados no Rock in Rio

Celulares de origem suspeita eram vendidos em região de mercado popular do Rio; Polícia Civil ainda não sabe quantos aparelhos foram furtados durante o festival
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 set 2024 às 15:19

Publicado em 17 de Setembro de 2024 às 15:19

Celulares apreendidos pela Polícia Civil do Rio na Uruguaiana, maior mercado popular da cidade; investigação quer saber quais foram furtados no Rock in Rio
Celulares apreendidos pela Polícia Civil do Rio; investigação quer saber quais foram furtados no Rock in Rio Crédito: Divulgação/Polícia Civil
A Polícia Civil do Rio de Janeiro apreendeu nesta segunda-feira (16) 750 celulares durante uma ação na rua Uruguaiana, região de mercado popular no centro da cidade. A operação tenta recuperar aparelhos furtados durante o Rock in Rio, que começou na última sexta (13).
Duas pessoas foram presas em flagrante por suspeita de receptação qualificada. Elas vendiam os aparelhos, que são de origem suspeita, segundo a polícia, em boxes montados na região conhecida como Camelódromo. A Polícia Civil agora investiga quantos dos 750 aparelhos foram furtados durante os três primeiros dias de Rock in Rio. A equipe também quer encontrar os legítimos proprietários dos celulares para restituir os bens.
A ação foi iniciada após cruzamento de dados, segundo a Polícia Civil. Agentes da DRCPIM (Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Propriedade Imaterial) e da 19ª DP (Tijuca) monitoraram os furtos ocorridos durante o evento, que acontece na Cidade do Rock, zona oeste do Rio, e chegaram a um box localizado na rua Uruguaiana, no centro.
No local, policiais flagraram o momento em que um homem desbloqueava um celular que havia sido furtado. O Rock in Rio começou na última sexta-feira (13) e teve três dias de evento na primeira semana. O festival volta a acontecer na quinta (19) e segue até o domingo (22).

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