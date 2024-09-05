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Rio de Janeiro

Jovem implora para ladrão não levar celular e diz que pai ainda está pagando

Crime aconteceu na noite de segunda-feira (2) na Baixada Fluminense e foi registrado por câmeras de segurança
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 set 2024 às 06:48

Publicado em 05 de Setembro de 2024 às 06:48

Uma jovem que teve seu celular roubado durante um assalto em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, entrou em desespero e implorou para o assaltante não levar o aparelho.
O caso, noticiado pela TV Globo, ocorreu na noite de segunda-feira (2) em frente à Câmara Municipal e foi registrado por câmeras de segurança.
Na gravação, a vítima chega a implorar para não ter o telefone celular levado pelos criminosos porque, segundo ela, o pai ainda pagava pelo aparelho.
As imagens mostram a jovem acompanhada de outras duas mulheres quando é abordada por dois homens que estavam em uma moto. Um deles desce do veículo e vai em direção às jovens.
No vídeo, ainda é possível ver que o homem chega a enforcar a vítima, jogando a jovem no chão, para pegar o celular.
Outra jovem que aparece com a vítima pede para que ela entregue o aparelho. "Vai, cara, dá. Dá o telefone!", diz a mulher enquanto o assaltante tenta tomar o celular.
Imagem de câmera de segurança mostra ladrão agarrando jovem para roubar o celular dela
Imagem de câmera de segurança mostra ladrão agarrando jovem para roubar o celular dela Crédito: Reprodução
Então, a vítima implora e diz que o pai ainda estaria pagando pelo aparelho: "Não, cara. Papo reto, mano. Meu telefone. Meu pai tá pagando no cartão".
Em seguida, o ladrão pega o celular e foge com o comparsa na moto. Após o ocorrido, a jovem fica no chão, chorando.
A Polícia Militar disse que não foi acionada para a ocorrência. No entanto, afirmou que atua em parceria com a delegacia da região para localizar e prender os envolvidos.
A PM informou ainda que houve uma queda de 5% nos roubos a pedestres na região no primeiro semestre deste ano em comparação com o ano passado.
Procurada, a Polícia Civil disse que "não localizou registro de ocorrência com essas características na delegacia da área".
A Câmara Municipal de São João de Meriti não se manifestou sobre o ocorrido.

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