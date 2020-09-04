PM vai usar megafone para espantar aglomeração nas praias de SP

Banhistas na praia da Baleia, em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo Crédito: Folhapress

O governo de São Paulo anunciou o envio de 20 mil policiais militares para cidades do litoral e estâncias turísticas durante o feriado prolongado de 7 de Setembro. O objetivo é promover a segurança nas estradas e apoiar o cumprimento das medidas sanitárias para evitar o contágio do novo coronavírus.

A medida atende ao pedido feito por prefeitos das cidades da Baixada Santista para conter a superlotação das praias durante o feriadão, como foi registrado no último fim de semana.

Nas cidades, vão usar megafones, caso seja necessário, para garantir o distanciamento social nas praias, bares e restaurantes, por exemplo. Os PMs também vão dar apoio às equipes de vigilância sanitária na fiscalização de uso de máscara, por exemplo.

A chamada Operação Independência começou nesta sexta-feira (4) e vai até a próxima terça-feira (8). Além dos PMs, as ações terão apoio de 8.080 viaturas, entre carros e motos, 11 helicópteros e oito drones. Os policiais militares atuarão tanto nas estradas como nas praias para evitar aglomerações.

Segundo o secretário da Segurança Pública, João Camilo Pires de Campos, a ação será integrada com a Polícia Rodoviária Estadual, a Secretaria de Logística e Transportes, concessionárias e prefeituras.

Segundo o secretário, nas rodovias os policiais vão fazer bloqueios para fazer teste do bafômetro, além de verificar o uso do cinto de segurança e da cadeirinha infantil, além do capacete pelos motociclistas.

Por dia, a previsão é de 160 pontos de fiscalização nas estradas paulistas e 1.500 em áreas urbanas. Haverá a distribuição de 40 mil máscaras, disse o secretário.

Além disso, serão divulgadas mensagens nas redes sociais e nos painéis eletrônicos das rodovias estimulando o uso de máscara, a lavagem das mãos, o uso do álcool em gel e para evitar aglomerações.

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (4), o governador João Doria (PSDB) fez um apelo aos "brasileiros de São Paulo" para que "tenham zelo ao saírem de suas casas e ir para outras cidades". Ele lembrou ainda que cada município tem autonomia para definir limites em para parques, praças, praias e calçadões. Mas as cidades que solicitaram terão o apoio da PM para o cumprimento das medidas sanitárias e o distanciamento social.