Cidade de São Paulo supera marca de 300 mil infectados pela Covid-19

A cidade de São Paulo concentra 7,5% dos casos confirmados com o novo coronavírus no país Crédito: Thor Deichmann/Pixabay

A cidade de São Paulo ultrapassou a marca de 300 mil infectados pelo novo coronavírus , segundo boletim divulgado pela Secretaria Municipal da Saúde na noite desta quarta-feira (2).

Segundo a gestão Bruno Covas (PSDB), desde o primeiro caso da doença, em 26 de fevereiro, 300.843 pessoas tiveram a confirmação da Covid-19 na capital paulista. Ou seja, a marca foi atingida em pouco mais de seis meses, em 189 dias, desde o primeiro registro.

O município tem ainda outros 350 mil casos sendo monitorados, de acordo com o balanço divulgado pela secretaria.

A marca de 100 mil casos na capital paulista foi atingida em 16 de junho, há 78 dias.

A cidade de São Paulo concentra 7,5% dos casos confirmados da doença no país. O Brasil atingiu nesta quarta a marca de 4.001.422 contaminados , passando assim, pela primeira vez, a marca de 4 milhões de pessoas contaminadas pelo novo coronavírus.

Para efeito de comparação, a cidade de São Paulo tem mais infectados que países como Itália e Alemanha - 271.515 e 247.411, respectivamente - , segundo a universidade americana Johns Hopkings. A capital paulista soma mais casos que os sul-americanos Bolívia (117.267), Equador (115.457) e Venezuela (47.756) juntos, que somam 280.480 registros da doença.

Atualmente há 1.224 pessoas internadas com a Covid-19 em leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) de hospitais municipais ou contratados pela prefeitura.

Segundo o boletim divulgado pela gestão Covas, a capital paulista soma 12.396 mortes confirmadas pelo novo coronavírus. Há outros 5.757 óbitos sob investigação.

Outro balanço desta quarta-feira da Secretaria Municipal da Saúde mostra que Sapopemba (zona leste) passou soma 505 mortes confirmadas e suspeitas causadas pelo novo coronavírus . O distrito da zona leste pela primeira vez ultrapassa a marca de 500 óbitos.

A zona sul da capital paulista tem sete distritos entre os dez com mais mortes no município.