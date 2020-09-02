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Coronavírus

Vinte dias após volta às aulas, Amazonas registra 342 professores com Covid

Com base nos dados, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado pediu a suspensão das aulas e a volta às atividades online

Publicado em 02 de Setembro de 2020 às 09:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 set 2020 às 09:33
342 professores são registrados com Covid-19 no Amazonas
342 professores são registrados com Covid-19 no Amazonas Crédito: ThisIsEngineering/ Pexels
Vinte dias após o retorno das aulas presenciais do ensino médio da rede estadual, o Amazonas registra 342 professores infectados com Covid-19, segundo a Fundação de Vigilância de Saúde. A situação preocupa pais e professores de Manaus.
O maior número de registros ocorreu, até o momento, na Escola Estadual José Bernardino Lindoso, com 28 casos positivos. Outras duas escolas, a Severiano Nunes e a Samuel Benchimol, têm dez casos cada.
"Acho que o governo está querendo mostrar que a vida voltou ao normal, daí essa insistência em manter as escolas abertas. O problema é que um professor pode contaminar ou ser contaminado", frisou Raicele Monteiro, de 46 anos, da Escola Jefferson Peres.
Com base nos dados, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado pediu a suspensão das aulas e a volta às atividades online. Procurada, a Secretaria de Educação amazonense não se pronunciou.

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