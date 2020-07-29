Manaus é 1ª capital a retomar aulas em uma rede estadual

Instituições de ensino privado retomaram as atividades em Manaus no dia 6 e dizem não ter enfrentado problemas. Conforme Nelson Falcão, diretor de Marketing do Centro Educacional Pinocchio e do Colégio Martha Falcão, que atendem ensino fundamental e médio, tudo está ocorrendo dentro do esperado. "Nós temos carpete para desinfetar o calçado do aluno. Só entra se for de máscara. Nós temos uma catraca que anteriormente era utilizada com digital, agora nós usamos uma pulseira inteligente - passa pelo leitor sem precisar tocar (na catraca); a temperatura é medida pelo profissional que está ali de prontidão, que é nosso enfermeiro, e quando ele (o aluno) chega na sala, tira o calçado, deixa fora da sala e entra com meia derrapante. E tem um distanciamento de 1,5 metro entre as cadeiras."