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Aulas presenciais

Manaus é 1ª capital a retomar aulas em uma rede estadual

Instituições de ensino privado retomaram as atividades em Manaus no dia 6 e dizem não ter enfrentado problemas

Publicado em 29 de Julho de 2020 às 10:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jul 2020 às 10:46
O Amazonas é o primeiro Estado do país a voltar com aulas presenciais na rede pública e instituições privadas
O Amazonas é o primeiro Estado do país a voltar com aulas presenciais na rede pública e instituições privadas Crédito: Pixabay/ Pexels
O governo do Amazonas anunciou nesta terça-feira (28) o retorno das aulas presenciais da rede pública estadual de ensino em Manaus. O Amazonas é o primeiro Estado do país a voltar com aulas presenciais na rede pública e instituições privadas. De acordo com o governador Wilson Lima (PSC) foi realizada uma pesquisa com pais, alunos e professores sobre a necessidade da retomada das aulas presenciais. Dois pontos essenciais contribuíram: a queda no número de enterros na capital e na ocupação de leitos. Haveria uma situação de redução e de estabilidade. Já a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas, Ana Cristina Rodrigues, informou que uma assembleia geral será convocada e uma greve não deve ser descartada.
Instituições de ensino privado retomaram as atividades em Manaus no dia 6 e dizem não ter enfrentado problemas. Conforme Nelson Falcão, diretor de Marketing do Centro Educacional Pinocchio e do Colégio Martha Falcão, que atendem ensino fundamental e médio, tudo está ocorrendo dentro do esperado. "Nós temos carpete para desinfetar o calçado do aluno. Só entra se for de máscara. Nós temos uma catraca que anteriormente era utilizada com digital, agora nós usamos uma pulseira inteligente - passa pelo leitor sem precisar tocar (na catraca); a temperatura é medida pelo profissional que está ali de prontidão, que é nosso enfermeiro, e quando ele (o aluno) chega na sala, tira o calçado, deixa fora da sala e entra com meia derrapante. E tem um distanciamento de 1,5 metro entre as cadeiras."

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