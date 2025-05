Eita

Piloto da Latam desiste de decolagem ao descobrir que avião tinha passageiro de outro voo

A conversa entre o piloto e a torre de controle foi registrada pelo canal Golf Oscar Romeo, que tem câmeras de transmissão ao vivo em aeroportos como Congonhas

Um avião da Latam, que partiria para o Rio de Janeiro na última segunda-feira (19) teve de retornar para à posição de embarque no aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, quando o comandante da aeronave, que estava pronta para decolar, descobriu que havia uma pessoa de voo errado entre os passageiros. >

A conversa entre o piloto e a torre de controle foi registrada pelo canal Golf Oscar Romeo, que tem câmeras de transmissão ao vivo em aeroportos como Congonhas. "O 3940 tá com um problema aqui com passageiro, posso manter por um minuto", afirma o comandante, após receber orientações de alinhamento. "Um minuto no máximo. Nesse um minuto ou a gente regressa ou decola", completa. >